Нещодавно ми опублікували добірку найпопулярніших фільмів, а тепер на черзі серіали. У цьому списку Кіно 24 ви знайдете різноманітні жанри, від драм і трилерів до комедій та фантастики, тож кожен зможе обрати серіал на свій смак та настрій.

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"Юнацтво"

За сюжетом, 13-річного підлітка звинувачують у вбивстві його однокласниці, що шокує всю школу та громаду. Всі докази вказують на нього, але хлопець заперечує свою причетність до злочину. В той час його сім'я, яка переживає розпач і невизначеність, разом із терапевткою та детективом починають глибше розслідувати події, які призвели до трагедії.

Кожен із них має свою думку і власні мотивації, але всі вони об'єднані єдиним прагненням – зрозуміти, що ж насправді сталося і чи дійсно підліток винен.

"Юнацтво": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гепард"

У 1860 році, під час заворушень Рісорджіменто, Сицилія переживає важкі часи. Принц Саліна, глава знатного роду, зберігає спокій серед хаосу, пануючи над своєю родиною та володіннями. Він переконаний, що навіть ці заворушення, як і багато інших потрясінь, є тимчасовими та з часом пройдуть. Принц, однак, не може змиритися з ідеалізмом молодих людей, таких як його племінник Танкреді, який приєднується до повстанців, ризикуючи своїм життям заради змін. Танкреді вірить в ідеї революції, прагнучи змінити старий порядок, і для нього це питання честі та відданості новим ідеалам.

Принц також не поділяє амбіцій інших, таких як Седара – вульгарного чоловіка, який активно потурає новій владі, пов’язаній із мафіозними організаціями. Седар готовий маніпулювати ситуацією, використовуючи свою дочку Анжеліку, щоб досягти особистої вигоди та влади в новій політичній реальності. Його бажання використати свою доньку як засіб для отримання більшого впливу додає ще більше напруги до вже складної ситуації.

"Гепард": дивіться онлайн трейлер серіалу

Принц Саліна має підтримку тільки однієї людини – своєї улюбленої дочки Кончетти. Вона є його розумною і передбачливою радницею, яка розділяє його погляди та прагне забезпечити стабільність у родині, навіть у часи змін. Проте зрештою Кончетта буде змушена пожертвувати своїм особистим щастям, аби зберегти спадщину і владу роду.

"Плеймейкерка"

За сюжетом, колишня тусівниця, звикла до розкішного способу життя та безтурботних вечірок, несподівано опиняється в ситуації, яка кардинально змінює її життя. Після того, як вона випадково потрапляє на місце керівника професійної баскетбольної команди, що належить її родині, їй доводиться зіткнутися з новими викликами. Тепер вона повинна довести, що здатна керувати бізнесом і управляти командою, чого вона ніколи не робила і навіть не планувала.

"Плеймейкерка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ж вам не до смаку вищеперелічені стрічки, не переживайте – у списку є ще безліч цікавих серіалів, серед яких ви точно знайдете щось на свій смак. Ось кілька варіантів, які можуть вас зацікавити:

"Нульовий день"

"Лише один погляд"

"Кассандра"

"Ціна краси"

"Formula 1 Жени, щоб вижити"

"Токсичне місто"

"Відгомін"

Якщо ви не знайшли щось для себе серед попередніх варіантів, у цьому списку ви точно знайдете щось, що відповідатиме вашим вподобанням.