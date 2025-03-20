Прем'єра серіалу відбулася 14 років тому, у 2011 році, і з того часу він не тільки захопив серця фанатів. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як виглядають актори "Гри престолів" сьогодні.

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Емілія Кларк – Дейнеріс Таргарієн

У серіалі "Гра престолів" Емілія Кларк виконала роль Дейнеріс Таргарієн, однієї з головних героїнь. Дейнеріс, також відома як "Мати драконів", є останньою представницею зруйнованої династії Таргарієн. Ось, як Емілія Кларк виглядає сьогодні:

Кіт Герінгтон – Джон Сноу

Джон Сноу, один з найвідоміших персонажів "Гри престолів", який став справжньою культурною іконою, здобув величезну популярність серед глядачів по всьому світу. З того часу, як серіал завершився, актор став однією з найбільш упізнаваних фігур у Голлівуді, знявшись в кількох великих проєктах. Проте, попри свою популярність, для Кіта Гарінгтона важливішими стали питання особистого життя. Зараз його пріоритетом є сім'я.

Пітер Дінклейдж – Тиріон Ланністер

Пітер Дінклейдж – неймовірно талановитий актор, який здобув міжнародне визнання завдяки своїй ролі в "Грі престолів". Його виконання ролі Тиріона Ланністера принесло йому численні нагороди, серед яких кілька премій Еммі за найкращу чоловічу роль другого плану в драмедійних серіалах. Пітер став справжньою іконою завдяки своїй унікальній здатності поєднувати глибину емоцій і чудовий гумор в образі свого персонажа, який здобув любов та повагу глядачів по всьому світу.

Попри свою популярність і численні професійні досягнення, сьогодні кар'єра Дінклейджа стала менш активною. Останнім часом він зосередився більше на своєму особистому житті, ставши щасливим чоловіком і батьком.

Софі Тернер – Санса Старк

Рудоволоса Санса Старк, роль якої виконала Софі Тернер у "Грі престолів", стала однією з найбільш запам'ятовуваних і значущих для глядачів.

Проте після завершення зйомок у серіалі увага до Софі Тернер перемістилася з її професійної діяльності на особисте життя. Рік тому вона стала більш відомою не стільки своїми ролями, скільки гучним розлученням зі співаком Джо Джонасом. Їхній союз довго був у центрі уваги медіа, а після розлучення цей момент привернув ще більше уваги з боку фанатів і журналістів.