Snoop Dogg готовит фильм о себе – и уже предупредил: детям лучше не смотреть

Голливуд официально исчерпал список умерших музыкальных легенд и взялся за живых. После Элвиса, Фредди Меркьюри и Боба Марли настала очередь Снупа Догга. И, в отличие от предшественников, этот герой сам сидит в продюсерском кресле и лично контролирует, насколько откровенно расскажут историю его собственной жизни.

Как сообщает hollywoodreporter, Universal Pictures подтвердила съемки биографического фильма, премьера которого назначена на 6 августа 2027 года.

Подробности съемок фильма о Snoop Dogg



Фильм о Snoop Dogg / Фото Getty Images



Главную роль получил Джонатан Дэвисс из сериала "Внешние отмели" – актер, чьей самой известной ролью до сих пор был подросток на пляже, а теперь ему предстоит пройти путь от Келвина Бродуса-младшего до человека, чье имя стало синонимом слова "хип-хоп".

Режиссером выступит Крейг Брюер, а среди продюсеров – сам Снуп, который снимает фильм под брендом собственной студии Death Row Pictures.

На CinemaCon рэпер сразу развеял все сомнения относительно тона картины: рейтинг будет R, поэтому детям сначала стоит спросить разрешения у родителей. Учитывая биографию Снупа, эта формулировка больше напоминает техническое описание фактов, чем шутку для прессы.

Напомним, в 1993 году альбом Doggystyle, записанный совместно с Dr. Dre, сделал Снупа звездой мирового уровня. С тех пор – 17 номинаций на Grammy и десятки ролей в кино и сериалах.

Также в ближайшее время планируются съемки фильма о Сильвестре Сталлоне и "Рокки".

