Как известно, носки создал российский дизайнер Рубчинский в коллаборации Adidas. Фанаты разъярены стилем, или же, позицией кумира. Хотя Роберт Дауни-младший публично не заявлял о своей позиции в российско-украинской войне, факт поддержки вещей российского производства есть.

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Роберт Дауни-младший появился на отдыхе в носках с надписью "россия"

Папарацци заскочили "Железного человека" во время семейного отдыха с супругой Сьюзен и их 10-летним сыном во Франции, в Сен-Тропе.

Он был одет в летний костюм, обутый в кроссовки, имел кепку и очки против солнца. Особое внимание, собственно, привлекли носки 5-летней давности. Кроме этого, свой образ актер дополнил рюкзаком сине-желтого цвета.

Фотографии, на которых актер ходит с символикой агрессора, появились на одном из фан-аккаунтов Дауни-младшего.



Роберт Дауни-младший в носках российского производства / Фото с фан-страницы актера



Роберт Дауни-младший в носках с надписью "россия" / Фото с фан-страницы актера



​Роберт Дауни-младший в носках с надписью "россия" / Фото с фан-страницы актера

Реакция сети

Поклонники просто взбешены таким образом актера, которым может свидетельствовать о поддержке россии. Они пристыдили его и спросили:

"Ты поддерживаешь россию? О чем ты думаешь? Ты на стороне Таноса?";

"Вы поддерживаете войну и геноцид украинцев?";

"Поддерживает ли Роберт фашистскую россию? Позор!";

"Носки россия? Серьезно? Ты отстой, Роберт! Не Железный Человек - Дерменный Человек, не Шерлок - Дермлок";

"Кровь украинских детей на твоих носках!";

"Двое детей погибли вчера на Днепровщине. Один под руинами гражданского дома, один сгорел заживо в машине после ракетного обстрела вокзала, всего – 25 погибших после";

"Роберьте, не стесняйся, сними эти носки и больше никогда их не одевай. Позор!".

Реакция сети на Роберта Дауни-младшего в носках с надписью "россия" / Скриншот твита