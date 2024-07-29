Роберт Дауни-младший возвращается в киновселенную Marvel: актер снова сыграет в "Мстителях"

Роберт Дауни-младший известен зрителям по роли Тони Старка. Актер вернется во вселенную Marvel в следующих двух частях фильмов "Мстители".

В предстоящем фильме "Мстители: Судный день" он сыграет злодея Доктора Дума. Эту новость объявил президент киновселенной Marvel, Кевин Фейдж, во время фестиваля Comic-Con, который состоялся в Сан-Диего 27 июля.

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Роберт Дауни-младший возвращается во вселенную Marvel как Доктор Дум: подробности

Новый фильм с Робертом Дауни-младшим будет называться "Мстители: Судный день". Звездный актер сыграет новую роль антагониста Доктора Дума.

Известно, что эта новость стала шоком для фанатов, поскольку они надеялись, что после гибели Железного человека в фильме "Мстители: Финал" герой не умер и еще вернется в своем образе в будущих частях. Однако, как оказалось, прошло уже 5 лет и вышло 11 фильмов о супергероях, а Тони Старк так и не появился на экранах.

Новая маска, а то же задание,

– написал Роберт в соцсетях.

Доктор Дум – это злодей из Вселенной Фантастической Четверки, о котором уже упоминали в новом фильме "Дэдпул и Росомаха". В сюжете, созданном сценаристом Брайаном Майклом Бендисом, Доктор Дум решает использовать свои научные знания для того, чтобы сделать мир лучше. Поэтому, узнав, что Тони Старка больше нет, он проникает в лабораторию Старка и присваивает себе его образ и доспехи Железного человека.