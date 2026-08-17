Роберту Де Ниро – 83: фильмы с легендарным актером, которые держат в напряжении до последней секунды

Сегодня, 17 августа, свой день рождения отмечает живая легенда мирового кинематографа Роберт Де Ниро. За свою карьеру он воплотил на экране десятки незабываемых персонажей, но несколько его ролей навсегда изменили историю кино.

По этому случаю 24 Канал предлагает вспомнить культовые фильмы с участием Роберта Де Ниро, которые держат в напряжении от первой до последней минуты.

"Таксист" (1976)

Ветеран войны Трэвис Бикл страдает бессонницей, поэтому устраивается ночным таксистом в Нью-Йорке. Каждую ночь он наблюдает за уличным криминалом и все глубже погружается в собственное одиночество. После случайного знакомства с несовершеннолетней проституткой Айрис мужчина решает самостоятельно навести порядок на улицах. Трэвис покупает оружие, чтобы силой освободить девушку и жестоко расправиться со злом.

"Таксист": смотрите трейлер фильма онлайн

"Бешеный бык" (1980)

Биографическая драма рассказывает историю боксера Джейка Ламотти, чья ярость и несгибаемый характер помогают ему стать чемпионом мира. Однако за пределами ринга неконтролируемая ревность и вспышки гнева превращают его жизнь в сплошной кошмар. Джейк безосновательно подозревает жену в изменах и жестоко избивает собственного брата, который всегда его поддерживал. В конце концов он обретает спортивную славу, но теряет семью и остается совершенно одиноким.

"Бешеный бык": смотрите трейлер фильма онлайн

"Славные парни" (1990)

Молодой парень Генри Хилл с детства мечтает стать гангстером и попадает под крыло опытного грабителя Джимми Конвея. Вместе с напарниками они годами занимаются аферами, грабят самолеты и купаются в легких деньгах. Однако вместе с легкими деньгами приходят паранойя и наркотическая зависимость, поэтому вчерашние друзья начинают безжалостно ликвидировать соратников. Когда полиция выходит на след группировки, Генри приходится выбирать между преданностью криминальной семье и собственным спасением.

"Славные парни": смотрите трейлер фильма онлайн

"Схватка" (1995)

Опытный вор Нил Макколи вместе с командой планирует дерзкое ограбление банка, прежде чем навсегда завязать с криминалом. Ему противостоит проницательный детектив Винсент Ханна, который живет своей работой и неустанно наступает банде на пятки. Встретившись за чашкой кофе, они открыто признают силу друг друга, но не собираются отступать.

"Схватка": смотрите трейлер фильма онлайн

Кстати, это не единственный звездный праздник августа, что ровно неделю назад свой день рождения отметил еще один харизматичный любимец миллионов – Антонио Бандерас. Если вы ищете, что посмотреть вечером, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой его лучших киноработ.