Роберт Де Ниро родился в 1943 году и уже примерно через 20 лет начал сниматься в кино. В 1970-х Роберт Де Ниро стал звездой, добившись успеха как в главных, так и во второстепенных ролях в фильмах разных жанров. Когда речь идет о самых выдающихся актерах, его имя однозначно упомянут среди перечисленных.

Сегодня, 17 августа, Роберт Де Ниро празднует день рождения. Культовому актеру исполнилось 82 года. По этому согласию Кино 24 расскажет об одних из лучших его ролей.

"Славные парни"

Главный герой Генри Гилл с юных лет мечтал стать гангстером, вдохновляясь бандитами из фильмов. Поэтому во взрослой жизни он нанимается к мафиози Полу и знакомится с напарниками. Ребята убивают, воруют и достигают успеха в бандитском мире, но вдруг Генри подставляют.

Роберт Де Ниро блестяще исполнил свою роль жестокого гангстера Джеймса. В этой ленте есть все для того, чтобы его можно было назвать успешным криминальным фильмом.



Роберт Де Ниро в кино / Кадр из фильма

"Бешеный бык"

Фильм Мартина Скорсезе рассказывает об американском боксере итальянского происхождения Джейке Ламотти. Он построен как воспоминания чемпиона о расцвете и конце его карьеры на боксерском ринге. Свое прозвище Джейк получил за бешеный дух и нрав, которые испытали на себе не только соперники, но и близкие.

Роберт Де Ниро сыграл главную роль и получил за нее свой второй Оскар. Этот фильм не является легким или развлекательным. Но его стоит посмотреть за сильные идеи и лучшую актерскую игру Де Ниро.



Роберт Де Ниро в кино / Кадр из фильма

"Таксист"

В центре сюжета – ветеран и социопат Трэвис Бикл, который после войны во Вьетнаме работает таксистом в морально падшем Нью-Йорке. Эта работа не приносит ему удовольствия, а ночной город кажется ему отвратительным. Познакомившись с юной проституткой Айрис, которая не хочет оставлять свое дело, Трэвис хочет по-своему решить эту проблему.

Де Ниро безупречно изобразил беспокойного человека, который теряет контроль над реальностью и все больше злится на мир вокруг. Фильм глубоко исследует характер и особенности человека.



Роберт Де Ниро в кино / Кадр из фильма

"Крестный отец 2"

Это прямое продолжение ленты 1972 года, рассказывающее о новом поколении гангстерского клана – дочь и сына дона Корлеоне. Для них нет ничего невозможного, поэтому они превращают мафию в суровую корпорацию, что становится частью американского бизнеса.

Роберту Де Ниро досталась роль второго плана – Вито Корлеоне в молодости. Актер передал на экране хладнокровие и спокойствие своего персонажа.



Роберт Де Ниро в кино / Кадр из фильма