Роберт Де Ніро народився у 1943 році й вже приблизно через 20 років почав зніматися в кіно. У 1970-х Роберт Де Ніро став зіркою, досягнувши успіху як у головних, так і в другорядних ролях у фільмах різних жанрів. Коли йдеться про найвидатніших акторів, його ім'я однозначно згадають серед перелічених.

Сьогодні, 17 серпня, Роберт Де Ніро святкує день народження. Культовому акторові виповнилося 82 роки. З цієї згоди Кіно 24 розповість про одні з найкращих його ролей.

"Славні хлопці"

Головний герой Генрі Гілл з юних років мріяв стати гангстером, надихаючись бандитами з фільмів. Тож у дорослому життя він наймається до мафіозі Пола й знайомиться з напарниками. Хлопці вбивають, крадуть і досягають успіху в бандитському світі, але раптом Генрі підставляють.

Роберт Де Ніро блискуче виконав свою роль жорстокого гангстера Джеймса. У цій стрічці є все для того, щоб його можна було назвати успішним кримінальним фільмом.



Роберт Де Ніро в кіно / Кадр з фільму

"Скажений бик"

Фільм Мартіна Скорсезе розповідає про американського боксера італійського походження Джейка Ламотти. Він побудований як спогади чемпіона про розквіт та кінець його кар'єри на боксерському рингу. Своє прізвисько Джейк отримав за шалений дух і норов, які випробували на собі не лише суперники, але й близькі.

Роберт Де Ніро зіграв головну роль та отримав за неї свій другий Оскар. Цей фільм не є легким чи розважальним. Але його варто переглянути за сильні ідеї та найкращу акторську гру Де Ніро.



Роберт Де Ніро в кіно / Кадр з фільму

"Таксист"

У центрі сюжету – ветеран і соціопат Тревіс Бікл, який після війни у В'єтнамі працює таксистом в морально занепалому Нью-Йорку. Ця робота не приносить йому задоволення, а нічне місто здається йому огидним. Познайомившись з юною повією Айріс, яка не хоче залишати своє діло, Тревіс хоче по-своєму розв'язати цю проблему.

Де Ніро бездоганно зобразив неспокійного чоловіка, який втрачає контроль над реальністю та щоразу більше злиться на світ навколо. Фільм глибоко досліджує характер та особливості людини.



Роберт Де Ніро в кіно / Кадр з фільму

"Хрещений Батько. Частина II"

Це пряме продовження стрічки 1972 році, що розповідає про нове покоління гангстерського клану – доньку та сина дона Корлеоне. Для них немає нічого неможливого, тож вони перетворюють мафію на сувору корпорацію, що стає частиною американського бізнесу.

Роберту Де Ніро дісталась роль другого плану – Віто Корлеоне у молодості. Актор передав на екрані холоднокровність і спокій свого персонажа.



Роберт Де Ніро в кіно / Кадр з фільму