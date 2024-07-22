Он ненавидит Трампа: актер Роберт Де Ниро отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Роберт Де Ниро известен своей резкой критикой в адрес Дональда Трампа. Актер выразил "уважение, восхищение и приверженность" к президенту США Джо Байдену.

Актер прокомментировал его решение не участвовать в президентской гонке на второй срок. А также назвал Трампа "тираном".

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Роберт Де Ниро отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Голливудский актер Роберт Де Ниро, известный своими резкими высказываниями в адрес Дональда Трампа, недавно прокомментировал решение президента США Джо Байдена не баллотироваться на второй срок. Де Ниро выразил свое "уважение, восхищение и приверженность" к Байдену за такое решение.

Благодаря умной политике и бескорыстному патриотизму Джо Байден решил отступить, чтобы дать возможность другому демократу стать президентом. Ведь для нашей страны нет ничего важнее победы над Дональдом Трампом на выборах. С уважением, восхищением и благосклонностью благодарю вас, господин президент,

– сказал Де Ниро.

Роберт Де Ниро зачитал заявление, в котором выразил серьезное беспокойство по поводу возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он назвал Трампа "тираном", предупредив об опасности, которую это может нести для страны.

"Он обещает использовать нашу собственную армию для нападения на граждан США. Это тиран, именно таким тираном он говорит нам, что он будет, и это серьезно. Когда Трамп баллотировался в 2016 году, это было похоже на шутку. Этот болван баллотируется в президенты. Мы забыли уроки истории, которые показали нам других клоунов, которых не воспринимали серьезно, пока они не стали злобными диктаторами. С Трампом у нас есть второй шанс, и сейчас не до смеха", – подчеркнул актер.

В своем заявлении Де Ниро подчеркнул, что повторное избрание Трампа угрожает основам демократии и правам граждан. Актер призвал всех американцев быть бдительными и объединенными в своих усилиях предотвратить возвращение Трампа к власти. Де Ниро отметил, что важно поддерживать лидеров, которые заботятся о будущем страны и работают на благо всех граждан, а не тех, кто стремится сосредоточить всю власть в своих руках.