В роли отца: 80-летний Роберт Де Ниро расплакался на интервью из-за девятимесячной дочери

Оскароносный актер Роберт Де Ниро, во время интервью, умилялся, вспомнив о своей девятимесячной дочери Джии. В разговоре он поделился, как ему приятно быть отцом и описал чувства, которые вызывает у него отцовство.

Узнайте в материале, что говорит известный актер о своей новорожденной дочери и сколько детей есть у Роберта Де Ниро.

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Роберт Де Ниро расплакался на интервью

По словам Де Ниро, ему нравится быть отцом. Всего у актера 7 детей: биологических, усыновленных и выношенных суррогатной матерью, и всех он любит одинаково, не делая разницы между ними. Последняя беседа о его детях так поразила актера, что во время интервью он не смог сдержать эмоции и разрыдался.

Все, что меня волнует, все, что беспокоит, исчезает, когда смотрю на нее (на дочку– 24 Канал). Это чудесно. А когда она станет старше– кто знает. Но она так мило смотрит, так принимает тебя, думает, наблюдает,

– сказал Роберт Де Ниро.

Семья всегда играла значительную роль в жизни обладателя Оскара и других высоких наград. Смерть одного из его внуков, случившаяся при трагических обстоятельствах, сильно сломала его.

Роберт Де Ниро имеет семь детей

В своем первом браке с актрисой и певицей афроамериканского происхождения Дайенн Эбботт, Роберт Де Ниро взял на воспитание ее дочь Дрену, с которой он потом совместно снимался в кино на протяжении многих лет и поддерживает с ним теплые отношения. Ее родной брат, Рафаэль, родился у Дайенн Эбботт и актера немного позже.

В отношениях с моделью Туки Смит, звездный отец решил, что его близнецов будет выносить суррогатная мать. Под опекой продюсера родились Джулиан Генри и Аарон Кендрик. Первый из них стал достаточно известной личностью, тогда как второй избегает публичности.

В 1997 году Де Ниро вступил во второй брак со стюардессой Грейс Хайтауэр, и в 1998 году у них родился сын Эллиот, страдающий аутизмом, а в 2011 году– дочь Хелен.

В 2023 году он в седьмой раз стал отцом, когда родилась маленькая Джия. 45-летняя актриса и тренер по боевым искусствам Тиффани Чен подарила еще одну дочь звездному отцу.