Дізнайтесь в матеріалі, що каже відомий актор про свою новонароджену доньку та скільки дітей є в Роберта Де Ніро.

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Роберт Де Ніро розплакався на інтерв'ю

За словами Де Ніро, йому подобається бути батьком. Всього в актора 7 дітей: біологічних, усиновлених та виношених сурогатною матір'ю, і всіх він любить однаково, не роблячи різниці між ними. Остання бесіда про його дітей так вразила актора, що під час інтерв'ю він не зміг стримати емоції та розплакався.

Все, що мене хвилює, все, що турбує, зникає, коли дивлюся на неї (на доньку – 24 Канал). Це чудесно. А коли вона стане старшою – хто знає. Але вона так мило дивиться, так приймає тебе, думає, спостерігає,

– сказав Роберт Де Ніро.

Родина завжди відігравала значущу роль у житті володаря Оскара та інших високих нагород. Смерть одного з його онуків, яка трапилась за трагічних обставин, сильно зламала його.

Роберт Де Ніро має семеро дітей

У своєму першому шлюбі з актрисою та співачкою афроамериканського походження Дайенн Ебботт, Роберт Де Ніро взяв на виховання її дочку Дрену, з якою він потім спільно знімався в кіно протягом багатьох років і підтримує з нею теплі відносини. Її рідний брат, Рафаель, народився у Дайенн Ебботт та актора трошки пізніше.

У відносинах з моделлю Тукі Сміт, зірковий батько вирішив, що його близнюків буде виносити сурогатна мати. Під опікою продюсера народилися Джуліан Генрі та Аарон Кендрік. Перший з них став досить відомою особистістю, тоді як другий уникає публічності.

У 1997 році Де Ніро вступив у другий шлюб зі стюардесою Грейс Хайтауер, і в 1998 році у них народився син Еліот, який страждає на аутизм, а у 2011 році – дочка Хелен.

У 2023 році він сьомий раз став батьком, коли народилась маленька Джія. 45-річна акторка та тренерка з бойових мистецтв Тіффані Чен подарувала ще одну доньку зірковому батькові.