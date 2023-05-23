"Такой самый злой": Роберт де Ниро сравнил своего персонажа в новом фильме с Дональдом Трампом

79-летний актер Роберт де Ниро вместе с Леонардо Ди Каприо снялся в эпическом фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Он получил положительные отзывы во время премьеры на Каннском кинофестивале 20 мая.

Роберт де Ниро заявил, что его персонаж по имени Уильям Гейл в новом фильме "Убийцы цветочной луны" воплощает ту же злобу, что и бывший президент США Дональд Трамп.

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Роберт де Ниро сравнил своего персонажа в фильме Скорсезе с Трампом

Роберт де Ниро играет реального советника из сельской Америки 1920-х годов Уильяма Гейла, который снискал доверие местных индейцев Osage, а затем организовал десятки убийств, чтобы украсть их богатые нефтью земли.

"Я многое в нем не понимаю – почему он их изменяет", – признал американский актер журналистам в Каннах. – Но мы стали гораздо более образованными после убийства Джорджа Флойда системным расизмом, и вот что это значит", – сказал он, имея в виду убийство полицией, спровоцировавшее протесты Black Lives Matter.

Это банальность зла, это то, от чего мы должны оберегаться. Мы все знаем, о ком я буду говорить, – я не назову его имени,

– продолжил де Ниро.

Но потом он не выдержал: "Это как с Трампом – я должен был это сказать", – признался он под смех репортеров. – Есть люди, которые думают, что он мог бы проделать хорошую работу. Представьте себе, какая это бессмысленность".

Роберт де Ниро в фильме "Убийцы цветочной луны" / Скриншот с трейлера

О чем рассказывает фильм "Убийцы цветочной луны"

Фильм "Убийцы цветочной луны" базируется на рассказе журналиста Дэвида Гранна о пятилетнем периоде 1920-х годов, когда двадцать коренных американцев, все из племени Osage, были хладнокровно убиты за свои акции в нефтяной компании, известные как "Осейджское царство террора". Однако, несмотря на долгий период разработки, когда Ди Каприо изначально был привязан к совершенно другому главному персонажу, в рабочий сценарий и оригинальную историю Гранна внесли серьезные изменения.

Что из этого вышло, узнаем впоследствии, ведь премьера фильма Скорсезе запланирована на октябрь 2023 года!

"Убийцы цветочной луны": смотрите тизер-трейлер