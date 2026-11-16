Официально новым Джеймсом Бондом стал 40-летний Роберт Паттинсон: первые подробности

Голливуд наконец определился с новым Джеймсом Бондом, и выбор оказался довольно неожиданным. Но это все же была приятная неожиданность.

16 ноября 2026 года на официальной странице 007 было объявлено, что 40-летний Роберт Паттинсон сыграет агента 007 в следующем фильме франшизы. Как сообщает Reuters, актер сменит Дэниела Крейга, который попрощался с легендарной ролью в фильме "Не время умирать" 2021 года. Паттинсон станет седьмым исполнителем роли Бонда в основной киносерии.

Как Роберт Паттинсон получил роль Джеймса Бонда

Поиски нового агента 007 длились несколько месяцев. Среди главных претендентов называли Каллума Тернера, Джека Лаудена и Джоша О'Коннора. Позже к гонке присоединились Роберт Паттинсон и Николас Холт.

По информации, Паттинсон прошел кинопробы в конце октября. Актер вошел в список претендентов относительно поздно, однако, похоже, сумел убедить создателей, что хорошо чувствует себя не только в костюме Бэтмена. Сам Паттинсон назвал возможность сыграть Бонда большой честью и осуществлением мечты.

Джеймс Бонд – один из самых легендарных персонажей в истории кино, – отметил актер в заявлении, обнародованном после объявления его кандидатуры.

Что известно о новом "Джеймсе Бонде"

Режиссером 26-го фильма о британском шпионе станет Дэни Вильнев, работавший над "Дюной", "Прибытием" и "Бегущим по лезвию 2049".

Сценарий напишет Стивен Найт – создатель культового сериала "Острые козырьки". Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман, известный работой над фильмами о Гарри Поттере.

Новая картина станет первой частью бондианы, которая будет создаваться под творческим контролем Amazon MGM Studios. В 2025 году компания получила контроль над дальнейшим развитием франшизы, который ранее принадлежал семье Брокколи.

Официальную дату премьеры и название нового фильма пока не объявили. Подробности сюжета также держатся в секрете.

К слову, HBO показал первые кадры сериала о Гарри Поттере.

