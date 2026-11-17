За годы своей карьеры актер прошел потрясающий путь от кумира подростков до звезды глубокого авторского кино и масштабных блокбастеров. По случаю громкого назначения седьмого агента 007 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов с участием Паттинсона, которые доказали его талант.

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"Бэтмен" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,8

В свой второй год борьбы с преступностью Брюс Уэйн погружается в мрачные дебри Готэма, чтобы расследовать серию жестоких убийств городской элиты. Загадочный маньяк Загадочник оставляет на местах преступлений зашифрованные послания, которые постепенно выводят Темного Рыцаря на след масштабного коррупционного заговора и темных тайн его собственной семьи. На пути к истине герой вынужден заключить хрупкий союз с Селиной Кайл и лейтенантом Джеймсом Гордоном.

"Бэтмен": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют картину мрачным, жестким и увлекательным супернуаром, который стал одной из самых амбициозных экранизаций историй о Темном Рыцаре. В то же время часть обозревателей критикует хронометраж фильма.

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"Тенет" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,3

Секретный агент ЦРУ получает сверхсекретное задание, от успеха которого зависит выживание всего человечества. Вооруженный лишь одним кодовым словом, герой оказывается в эпицентре международного заговора и опасных временных аномалий. Вместе с загадочным напарником Нилом, которого блестяще сыграл Роберт Паттинсон, главный герой пытается остановить влиятельного российского олигарха и предотвратить угрозу Третьей мировой войны.

"Тенет": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты отмечают зрелищную режиссуру Кристофера Нолана. Однако критики несколько упрекают картину в чрезмерной запутанности сюжета и эмоциональной холодности персонажей.

"Маяк" (2019)

Рейтинг IMDb: 7 ,3

События этой психологической драмы разворачиваются в конце XIX века на отдаленном и мрачном острове у побережья Новой Англии. Двое смотрителей маяка, Томас и Эфраим, вынуждены неделями жить в полной изоляции от внешнего мира. Невыносимый шторм отрезает мужчин от спасительного корабля, а постоянное пьянство и взаимное недоверие постепенно сводят обоих с ума.

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"Маяк": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются блестящей режиссурой Роберта Эггерса, стильной черно-белой картинкой и мощным актерским дуэтом Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо. Однако некоторые зрители и рецензенты отмечают, что из-за большого количества мифологических символов и сюрреалистических сцен сюжет порой сложно воспринимать.

"Хорошее время" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,3

После неудачного ограбления банка в Нью-Йорке Ник попадает в тюрьму. Его старший брат Конни начинает отчаянную ночную погоню по мрачному криминальному миру мегаполиса, чтобы раздобыть деньги на залог. В течение одной сумасшедшей ночи герой постоянно рискует собственной жизнью и втягивает в опасную авантюру случайных людей, пытаясь исправить роковую ошибку.

"Хорошее время": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют картину визуальным шедевром и отмечают феноменальное перевоплощение Роберта Паттинсона. В то же время часть критиков отмечает чрезмерную жестокость истории и невыносимое напряжение, которое держит в напряжении до самого финала.

Кстати, 87-летний Джордж Лейзенби, самый пожилой из ныне живущих исполнителей роли агента 007, записал видеообращение к Роберту Паттинсону.