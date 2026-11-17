За роки своєї кар'єри актор пройшов приголомшливий шлях від кумира підлітків до зірки глибокого авторського кіно та масштабних блокбастерів. З нагоди гучного призначення сьомого агента 007 24 Канал підготував добірку найкращих фільмів за участю Паттінсона, які довели його талант.

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"Бетмен" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,8

У свій другий рік боротьби зі злочинністю Брюс Вейн занурюється в похмурі нетрі Ґотема, щоб розслідувати серію жорстоких убивств міської еліти. Загадковий маніяк Загадник залишає на місцях злочинів зашифровані послання, які поступово виводять Темного Лицаря на масштабну корупційну змову та темні таємниці його власної родини. На шляху до істини герой змушений укласти крихкий союз із Селіною Кайл та лейтенантом Джеймсом Ґордоном.

"Бетмен": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають стрічку похмурим, жорстким та захопливим супернуаром, який став однією з найамбітніших екранізацій історій про Темного Лицаря. Водночас частина оглядачів критикує хронометраж фільму.

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"Тенет" (2020)

Рейтинг IMDb: 7,3

Таємний агент ЦРУ отримує надсекретне завдання, від успіху якого залежить виживання всього людства. Озброєний лише одним кодовим словом, герой опиняється в епіцентрі міжнародної змови та небезпечних часових аномалій. Разом із загадковим напарником Нілом, якого блискуче зіграв Роберт Паттінсон, протагоніст намагається зупинити впливового російського олігарха та відвернути загрозу Третьої світової війни.

"Тенет": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кіноексперти відзначають видовищну режисуру Крістофера Нолана. Однак критики дещо закидають стрічці надмірну заплутаність сюжету та емоційну холодність персонажів.

"Маяк" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,3

Події цієї психологічної драми розгортаються наприкінці XIX століття на віддаленому та похмурому острові біля узбережжя Нової Англії. Двоє доглядачів маяка Томас та Ефраїм змушені тижнями жити в повній ізоляції від зовнішнього світу. Нестерпний шторм відрізає чоловіків від рятівного корабля, а постійне пияцтво та взаємна недовіра поступово зводять обох із розуму.

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"Маяк": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються блискучою режисурою Роберта Еґґерса, стильною чорно-білою картинкою та потужним акторським дуетом Роберта Паттінсона й Віллема Дефо. Проте деякі глядачі й рецензенти зазначають, що через велику кількість міфологічних символів та сюрреалістичних сцен сюжет часом складно сприймати.

"Гарні часи" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,3

Після невдалого пограбування банку у Нью-Йорку Нік потрапляє до в'язниці. Його старший брат Конні розпочинає відчайдушну нічну гонитву похмурим кримінальним світом мегаполіса, щоб дістати гроші на заставу. Протягом однієї божевільної ночі герой постійно ризикує власним життям та втягує в небезпечну авантюру випадкових людей, намагаючись виправити фатальну помилку.

"Гарні часи": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають стрічку візуальним шедевром і відзначають феноменальне перевтілення Роберта Паттінсона. Водночас частина критиків зауважує надмірну жорстокість історії та нестерпну напругу, яка тримає в дискомфорті до самого фіналу.

До речі, 87-річний Джордж Лейзенбі, найстарший із нині живих виконавців ролі агента 007, записав відеозвернення до Роберта Паттінсона.