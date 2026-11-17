Як повідомляє People, 87-річний Джордж Лейзенбі, найстарший із нині живих виконавців ролі агента 007, записав відеозвернення до 40-річного Роберта Паттінсона. Його офіційно оголосили новим Джеймсом Бондом 16 листопада 2026 року.

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Що колишній Джеймс Бонд сказав Роберту Паттінсону

Лейзенбі, який зіграв легендарного шпигуна у фільмі "На секретній службі Її Величності" 1969 року, тепло привітав свого наступника та дав йому коротку, але доволі символічну пораду.

Роберте, ласкаво просимо до найексклюзивнішого клубу у світі. Але пам'ятай: отримуй задоволення від цього, – звернувся актор до Паттінсона.

Він також пожартував, побажавши новому агенту 007 пережити власний момент у стилі "З іншим хлопцем такого не траплялося". Так Лейзенбі згадав знамениту репліку зі свого єдиного фільму про Бонда. Наприкінці звернення актор побажав Паттінсону всього найкращого.

До слова, не так давно ми розповідали про те, як зараз виглядає одна з перших дівчат Джеймса Бонда.