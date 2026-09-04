Як розповідає HELLO, сьогодні 86-річна акторка веде значно тихіше життя в Аспені разом із чоловіком Робертом Вагнером, далеко від голлівудської метушні, червоних доріжок і щоденної боротьби за місце в новинах.

Колись – Бонд, романи і Голлівуд

Світ дізнався про Джилл Сент-Джон у 1971 році, коли вона зіграла Тіффані Кейс у "Діаманти назавжди" – фільмі про Джеймса Бонда із Шоном Коннері. Вона стала першою американською Bond girl, а її ім'я надовго закріпилося у списку найвідоміших акторок тієї епохи.

Але якщо Бонд мав славу ловеласа, то Джилл теж не нудьгувала. У різні роки її особисте життя пов'язували з Майклом Кейном, Шоном Коннері, Джеком Ніколсоном, Томом Селлеком і Френком Сінатрою. Коротше, список виглядає так, ніби Голлівуд 60–70-х просто проводив кастинг на роль її бойфренда.

Але справжня історія кохання почалася зовсім не з Бонда

Найцікавіше, що зі своїм майбутнім чоловіком Робертом Вагнером Джилл познайомилася ще 1959 року, коли їй було 18. Тоді вони працювали за контрактом у 20th Century Fox.

Потім життя зробило те, що воно любить робити найкраще, – розвело їх у різні боки. Пара возз'єдналася лише у 1982 році, а одружилася у 1990-му.

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До речі, вони встигли разом знятися у шести фільмах, а також з'являлися в епізоді "Сайнфелда" та гастролювали з постановкою Love Letters.

Голлівуд залишився позаду

Подружжя багато років ділило життя між Лос-Анджелесом та Аспеном, але у 2007 році остаточно зробило ставку на гори.

Вони побудували власний будинок на території площею близько 7,5 акра, подалі від інших помешкань, зате з видом на гори.

Аспен став їхнім тихим притулком. Подружжя практично не шукає уваги преси, хоча іноді їх можна зустріти в місцевих ресторанах разом із друзями.

Джилл фактично пішла з кіно

Останню роль акторка зіграла у 2014 році у телевізійному фільмі "Північний полюс", де знову працювала разом із чоловіком. Це була її перша поява на екрані після 12-річної перерви – і, схоже, остання: після цього Джилл завершила акторську кар'єру.

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