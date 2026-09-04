Как сообщает HELLO, сегодня 86-летняя актриса ведет гораздо более спокойную жизнь в Аспене вместе со своим мужем Робертом Вагнером, вдали от голливудской суеты, красных дорожек и ежедневной борьбы за место в новостях.

Когда-то – Бонд, романы и Голливуд

Мир узнал о Джилл Сент-Джон в 1971 году, когда она сыграла Тиффани Кейс в "Бриллианты навсегда" – фильме о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери. Она стала первой американской "девушкой Бонда", а ее имя надолго закрепилось в списке самых известных актрис той эпохи.

Но если Бонд славился как ловелас, то Джилл тоже не скучала. В разные годы ее личную жизнь связывали с Майклом Кейном, Шоном Коннери, Джеком Николсоном, Томом Селлекком и Фрэнком Синатрой. Короче, список выглядит так, будто Голливуд 60–70-х просто проводил кастинг на роль ее бойфренда.

Но настоящая история любви началась вовсе не с Бонда

Самое интересное, что со своим будущим мужем Робертом Вагнером Джилл познакомилась еще в 1959 году, когда ей было 18. Тогда они работали по контракту в 20th Century Fox.

Затем жизнь сделала то, что она любит делать больше всего, – развела их в разные стороны. Пара воссоединилась только в 1982 году, а поженилась в 1990-м.

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Кстати, они успели вместе сняться в шести фильмах, а также появились в одном из эпизодов сериала "Сайнфелд" и гастролировали с постановкой "Love Letters".

Голливуд остался позади

Супруги много лет делили свою жизнь между Лос-Анджелесом и Аспеном, но в 2007 году окончательно сделали ставку на горы.

Они построили собственный дом на участке площадью около 7,5 акров, вдали от других домов, зато с видом на горы.

Аспен стал их тихим убежищем. Супруги практически не ищут внимания прессы, хотя иногда их можно встретить в местных ресторанах вместе с друзьями.

Джилл фактически ушла из кино

Последнюю роль актриса сыграла в 2014 году в телефильме "Северный полюс", где снова работала вместе с мужем. Это было ее первое появление на экране после 12-летнего перерыва – и, похоже, последнее: после этого Джилл завершила актерскую карьеру.

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