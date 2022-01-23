С Робертом Паттинсоном в роли: режиссер "Паразитов" экранизирует научно-фантастический роман
Источник:The Hollywood Reporter
Южнокорейский кинорежиссер и сценарист Пон Джун-хо, получивший четыре награды Оскара за фильм "Паразиты", готовит новый проект для студии Warner Bros. Фильм пока не имеет официального названия.
Известно, что лента основывается на триллере Эдварда Эштона "Микки-7". Книга увидит свет 15 февраля 2022 года. События романа разворачиваются в будущем, где исследованием планет занимаются клоны. Им поручают самые важные и очень опасные миссии.
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Главного героя зовут Микки-7. По сюжету, он пропадает без вести во время экспедиции на ледяной планете Нифльхейм. Все считают, что он умер, но это не так. Когда он возвращается на базу, его место уже готов занять Микки-8. Чтобы избежать смерти, он должен скрывать свое пребывание.Сложно найти интересный фильм/сериал? Проведите вечер не менее увлекательно со SlotoKing. Это надежное онлайн-казино имеет десятки игр, благодаря которым каждый игрок погружается в особую атмосферу и получает максимум удовольствия от игры.
С Робертом Паттинсоном уже ведутся переговоры относительно главной роли в этой картине. Создатели проекта считают его идеальным кандидатом на Микки-7. Сюжет книги впечатляет, интересно, как его изменит и чего нового добавит режиссер Пон Джун-хо. Ждем официальных комментариев от студии Warner Bros.
Обложка книги "Микки-7" / Фото из Amazon
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Напомним, 3 марта 2022 года выйдет боевик "Бэтмен" Мэтта Ривза, где Роберт Паттинсон сыграл главного персонажа. Кроме него к звездному составу присоединились Эмбер Сиенна, Колин Фаррелл и другие актеры. В картине нам сразу покажут 30-летнего Брюса Уэйна, который уже стал легендарным защитником города Готэм. Он борется с преступностью в городе, и его главным врагом становится антагонист Загадочник, который объединит против Бэтмена усилия таких злодеев, как Пингвин и криминальный босс Фальконе.