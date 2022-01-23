С Робертом Паттинсоном в роли: режиссер "Паразитов" экранизирует научно-фантастический роман

Южнокорейский кинорежиссер и сценарист Пон Джун-хо, получивший четыре награды Оскара за фильм "Паразиты", готовит новый проект для студии Warner Bros. Фильм пока не имеет официального названия.

Известно, что лента основывается на триллере Эдварда Эштона "Микки-7". Книга увидит свет 15 февраля 2022 года. События романа разворачиваются в будущем, где исследованием планет занимаются клоны. Им поручают самые важные и очень опасные миссии.

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Главного героя зовут Микки-7. По сюжету, он пропадает без вести во время экспедиции на ледяной планете Нифльхейм. Все считают, что он умер, но это не так. Когда он возвращается на базу, его место уже готов занять Микки-8. Чтобы избежать смерти, он должен скрывать свое пребывание.

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С Робертом Паттинсоном уже ведутся переговоры относительно главной роли в этой картине. Создатели проекта считают его идеальным кандидатом на Микки-7. Сюжет книги впечатляет, интересно, как его изменит и чего нового добавит режиссер Пон Джун-хо. Ждем официальных комментариев от студии Warner Bros.