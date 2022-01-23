Відомо, що стрічка ґрунтується на трилері Едварда Ештона "Міккі-7". Книга побачить світ 15 лютого 2022 року.Події роману розгортаються у майбутньому, де дослідженням планет займаються клони. Їм доручають найважливіші та дуже небезпечні місії.

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Головного героя звати Міккі-7. За сюжетом, він пропадає безвісти під час експедиції на крижаній планеті Ніфльхейм. Всі вважають, що він помер, але це не так. Коли він повертається на базу, його місце вже готовий зайняти Міккі-8. Щоб уникнути смерті, він має приховувати своє перебування.

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З Робертом Паттінсоном вже ведуться переговори щодо головної ролі у цій картині. Творці проєкту вважають його ідеальним кандидатом на Міккі-7. Сюжет книги вражає, цікаво, як його змінить і чого нового додасть режисер Пон Чжун Хо. Чекаємо офіційних коментарів від студії Warner Bros.



Обкладинка книги "Міккі-7" / Фото з Amazon Обкладинка книги "Міккі-7" / Фото з Amazon

До теми Метт Рівз зізнався, ким надихався під час створення образу Бетмена

Нагадаємо, 3 березня 2022 вийде бойовик "Бетмен" Метта Рівза, де Роберт Паттінсон зіграв головного персонажа. Крім нього до зіркового складу долучилися Ембер Сієнна, Колін Фаррелл та інші актори. У картині нам одразу покажуть 30-річного Брюса Вейна, який уже став легендарним захисником міста Готем. Він бореться зі злочинністю в місті, і його головним ворогом стає антагоніст Загадник, який об'єднає проти Бетмена зусилля таких лиходіїв, як Пінгвін та кримінальний бос Фальконе.