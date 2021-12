Коли в серпні 2020 року з'явився перший трейлер Бетмена, він супроводжувався дивовижним саундтреком – оркестровою версією Something In The Way від Nirvana. Такий вибір пісні – не просто випадок, за цим стояла набагато конкретніша причина. Саме її Рівз слухав, коли писав перший акт фільму.

Це мелодія виявилася ключовою у формуванні образу Бетмена, який, за словами Мета РІвза, частково списаний з лідера групи Nirvana.

Коли я пишу, я слухаю музику, і коли писав перший акт, я включив Something In The Way Nirvana. Це пісня, яка обіцяє зовсім інший погляд на фільм на великому екрані,

– сказав Рівз.



Бетмен / Фото Empire

Режисер доповнив, що цього разу захотів зробити іншого Бетмена, того, який пережив велику трагедію. Роберт Паттінсон, на думку Метта Рівза, – ідеальний актор, у який може поєднати потрібний мікс з трьох понять: вразливість, відчай і силу.

Я подумав, що це чудовий мікс. У нього також є те, що і в Кобейна. Інколи він виглядає так, як рок-зірка. Однак, він може бути відлюдником,

– поділився режисер.

