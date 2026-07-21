Мир слишком рано лишился гения: 5 лучших фильмов Робина Уильямса

21 июля легендарному голливудскому актеру исполнилось бы 75 лет. Обладатель "Оскара", гениальный комик, блестящий драматический актер и человек, чья улыбка скрывала гораздо больше, чем казалось зрителям.

Его фильмы давно стали классикой. И если вы до сих пор думаете, что Робин Уильямс – это только шутки и забавные гримасы, самое время убедиться, насколько это большая ошибка.



24 Канал собрал подборку фильмов на вечер, которые вас удивят.

"Общество мертвых поэтов" (1989)



Фильм "Общество мертвых поэтов" (1989) / Фото imdb



Учитель Джон Китинг в исполнении Робина Уильямса не просто преподает поэзию – он учит жить. Именно после этой картины миллионы людей навсегда запомнили фразу Carpe Diem – "лови момент".

И да, финал гарантированно вызовет ком в горле.

"Умник Уилл Хантинг" (1997)



Фильм "Умник Уилл Хантинг" (1997) / Фото imdb



За роль психолога Шона Магуайра Робин Уильямс получил свой единственный "Оскар".

И достаточно всего одной сцены со словами "Это не твоя вина", чтобы понять, почему.

Это фильм не о гениальном математике. Он о людях, которые годами носят в себе боль и наконец находят того, кто помогает им отпустить ее.

"Куда ведут мечты" (1998)



Фильм "Куда ведут мечты" (1998) / Фото imdb



Один из самых красивых и в то же время самых трогательных фильмов в карьере Уильямса.

История мужчины, который после смерти проходит через рай и ад ради любимой жены, до сих пор поражает не только сюжетом, но и невероятной визуальной картинкой.

Предупреждаю: пригодятся салфетки.

"День отца" (1997)



Фильм "День отца" (1997) / Фото imdb



Если душа просит передышки после драм, самое время включить комедию.

Робин Уильямс вместе с Билли Кристалом играют двух мужчин, искренне убежденных, что именно каждый из них является отцом одного парня.

Звучит как катастрофа? Так и есть. Но очень смешная.

"Лицензия на свадьбу" (2007)



Фильм "Лицензия на свадьбу" (2007) / Фото imdb



Кто сказал, что подготовка к свадьбе – это выбор торта и первого танца?

Герой Робина Уильямса, священник Фрэнк, устраивает молодоженам настолько жесткий "экзамен". Легкая комедия, которая в очередной раз доказывает: даже во второстепенной роли Уильямс мог без проблем перетянуть все внимание на себя.

На днях мы составили подборку фильмов с Бенедиктом Камбербэтчем в честь его дня рождения.