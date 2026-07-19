К юбилею актера 24 Канал собрал пять фильмов, которые доказывают: Камбербэтч давно перерос статус "того самого Шерлока".

"Кошачьи миры Луиса Вейна"

2021

IMDB 6,8

Камбербэтч играет реального британского художника Луиса Вейна, прославившегося своими антропоморфными котами еще в то время, когда общество не было готово даже к обычному кошачьему контенту, не говоря уже о пушистиках в костюмах.

Сначала фильм кажется легкой сказкой о чудаковатом художнике, но постепенно превращается в очень болезненную историю о таланте, психических расстройствах, потерях и одиночестве.

"Кошачьи миры Луиса Вейна": смотреть трейлер

"12 лет рабства"

2013

IMDB 8,1

В фильме-лауреате "Оскара" Камбербэтч исполняет второстепенную роль владельца плантации Форда. Его герой не является откровенным злодеем. Наоборот – он образован, сострадателен и даже пытается поступать правильно.

Проблема лишь одна: быть хорошим человеком недостаточно, если тебе не хватает смелости действовать.

"12 лет рабства": смотреть трейлер

"Черная месса"

2015

IMDB 6,8

Фильм основан на реальной истории гангстера Уайти Балджера, который одновременно сотрудничал с ФБР и строил одну из самых кровавых преступных империй США.

Камбербэтч играет младшего брата мафиози – успешного сенатора. Он прекрасно знает, кем на самом деле является его родственник, но молчание оказывается гораздо удобнее, чем борьба.

"Черная месса": смотреть трейлер

"В лапах пса"

2021

IMDB 6,8



Камбербэтч перевоплощается в Фила Бербанка – грубого, жестокого и токсичного ковбоя, который будто специально делает все, чтобы его ненавидели.

Но чем дальше развивается сюжет, тем яснее становится: за хамством и агрессией скрывается человек со сложными внутренними травмами и страхами.

"В лапах пса": смотреть трейлер

"Рози"

2025

IMDB 6,6

Камбербэтч играет талантливого архитектора Тео Роуза, который вместе с женой Айви строит успешную жизнь в США. Он получает престижный заказ, а она наконец-то возвращается к своей мечте – открывает ресторан.

Но судьба решает сыграть в свою любимую игру "а теперь все наоборот". Шторм разрушает музей, который должен был стать триумфом Тео, в то время как ресторан его жены неожиданно становится громким успехом.

Карьерные роли меняются местами, а вместе с ними начинает рушиться идеальная картинка брака.

"Рози": смотреть трейлер

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