До ювілею актора 24 Канал зібрав п'ять фільмів, які доводять: Камбербетч давно переріс статус "того самого Шерлока".

"Котячі світи Луїса Вейна"

2021

IMDB 6,8

Камбербетч грає реального британського художника Луїса Вейна, який прославився своїми антропоморфними котами ще тоді, коли суспільство було не готове навіть до звичайного котячого контенту, не кажучи вже про пухнастиків у костюмах.

Спочатку стрічка здається легкою казкою про дивакуватого митця, але поступово перетворюється на дуже болючу історію про талант, психічні розлади, втрати та самотність.

"Котячі світи Луїса Вейна": дивитись трейлер

"12 років рабства"

2013

IMDB 8,1

У лауреаті "Оскара" Камбербетч виконує другорядну роль власника плантації Форда. Його герой не є відвертим лиходієм. Навпаки – він освічений, співчутливий і навіть намагається чинити правильно.

Проблема лише одна: хорошою людиною бути недостатньо, якщо тобі бракує сміливості діяти.

"12 років рабства": дивитись трейлер

"Чорна меса"

2015

IMDB 6,8

Фільм заснований на реальній історії гангстера Вайті Балджера, який одночасно співпрацював із ФБР і будував одну з найкривавіших злочинних імперій США.

Камбербетч грає молодшого брата мафіозі – успішного сенатора. Він прекрасно знає, ким насправді є його родич, але мовчання виявляється набагато зручнішим за боротьбу.

"Чорна меса": дивитись трейлер

"У руках пса"

2021

IMDB 6,8



Камбербетч перевтілюється у Філа Бербанка – грубого, жорстокого й токсичного ковбоя, який ніби спеціально робить усе, щоб його ненавиділи.

Та що далі розгортається сюжет, то більше стає зрозуміло: за хамством і агресією ховається людина зі складними внутрішніми травмами та страхами.

"У руках пса": дивитись трейлер

"Роузи"

2025

IMDB 6,6

Камбербетч грає талановитого архітектора Тео Роуза, який разом із дружиною Айві будує успішне життя у США. Він отримує престижне замовлення, а вона нарешті повертається до своєї мрії – відкриває ресторан.

Але доля вирішує зіграти у своє улюблене "а тепер усе навпаки". Шторм руйнує музей, який мав стати тріумфом Тео, тоді як ресторан дружини несподівано перетворюється на гучний успіх.

Кар'єрні ролі міняються місцями, а разом із ними починає руйнуватися ідеальна картинка шлюбу.

"Роузи": дивитись трейлер

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