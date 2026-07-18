З нагоди дня народження актора 24 Канал зібрав цікаві факти про Він Дізеля та фільми з ним, які варто подивитися, якщо всі частини "Форсажу" ви вже знаєте майже напам'ять.

Цікаві факти про Він Дізеля





Він Дізель в дитинстві з родиною / Відкриті джерела

Майбутня зірка Голлівуду народився як Марк Сінклер. А ім'я Він Дізель з'явилося значно пізніше. "Vin" пов'язують зі скороченням прізвища його вітчима – Вінсент, а прізвисько Diesel він отримав через свою невгамовну енергію.

Актор має брата-близнюка на ім'я Пол. І якщо ви вже уявили двох абсолютно однакових Домініків Торетто, які синхронно сидять за кермом Dodge Charger, – ні. Брати не є ідентичними близнюками й зовні помітно відрізняються.





Він Дізель в дитинстві / Відкриті джерела

Сьогодні лисина стала настільки невіддільною частиною образу Дізеля, що побачити його з волоссям майже неможливо.

Одна з найвідоміших історій із дитинства Дізеля звучить як готовий сценарій для фільму. Коли йому було близько семи років, він із друзями пробрався до нью-йоркського театру Theater for the New City. Хлопці явно не планували культурно провести вечір. Однак замість покарання їх зустріла режисерка Кристал Філд і запропонувала ролі у виставі – за умови, що вони регулярно приходитимуть на репетиції.

До того як охороняти світ від міжнародних злочинців у кіно, Дізель працював викидайлом у нічних клубах Нью-Йорка. Саме в цей період він почав активно використовувати псевдонім Він Дізель.

Однією з перших помітних голлівудських робіт Дізеля стала воєнна драма "Врятувати рядового Раяна". Стівен Спілберг звернув увагу на молодого актора після його незалежних робіт і запросив його зіграти рядового Адріана Капарзо.

5 фільмів із Він Дізелем, які варто подивитися



Він Дізель в дпідлітковому віці / Відкриті джерела



"Врятувати рядового Раяна"

У знаменитій воєнній драмі Стівена Спілберга він зіграв рядового Адріана Капарзо. Роль не найбільша, але саме цей фільм став важливим етапом його ранньої кар'єри.

"Сталевий гігант"

Він озвучив величезного робота, який прилітає на Землю та знайомиться з хлопчиком Гоґартом.

"Чорна діра"

Саме тут світ уперше познайомився з Ріддіком – одним із найхаризматичніших персонажів Дізеля.

Після аварії космічного корабля герої опиняються на планеті, де темрява приховує далеко не найприємніших створінь.

"Три ікси"

Ксандер Кейдж – екстремал, спортсмен і людина, яка, судячи з усього, ніколи не чула фразу "цього краще не робити".

Його вербують для виконання небезпечної секретної місії.

"Лисий нянька: Спецзавдання"

Мабуть, один із найкращих доказів того, що Він Дізель здатен посміятися зі свого образу.

Елітному спецпризначенцю доручають захищати п'ятьох дітей.

Нагадаємо, що саме зараз проходять зйомки заключної частини франшизи "Форсаж".