По случаю дня рождения актера 24 Канал собрал интересные факты о Вине Дизеле и фильмы с его участием, которые стоит посмотреть, если вы уже знаете все части "Форсажа" почти наизусть.

Интересные факты о Вине Дизеле





Вин Дизель в детстве с семьей / Открытые источники

Будущая звезда Голливуда родился как Марк Синклер. А имя Вин Дизель появилось значительно позже. "Vin" связывают с сокращением фамилии его отчима – Винсент, а прозвище Diesel он получил из-за своей неуемной энергии.

У актера есть брат-близнец по имени Пол. И если вы уже представили себе двух абсолютно одинаковых Домиников Торетто, синхронно сидящих за рулем Dodge Charger, – нет. Братья не являются идентичными близнецами и внешне заметно отличаются.





Вин Дизель в детстве / Открытые источники

Сегодня лысина стала настолько неотъемлемой частью образа Дизеля, что увидеть его с волосами почти невозможно.

Одна из самых известных историй из детства Дизеля звучит как готовый сценарий для фильма. Когда ему было около семи лет, он с друзьями пробрался в нью-йоркский театр Theater for the New City. Ребята явно не планировали провести вечер с пользой для культуры. Однако вместо наказания их встретила режиссер Кристал Филд и предложила роли в спектакле – при условии, что они будут регулярно приходить на репетиции.

До того как защищать мир от международных преступников в кино, Дизель работал вышибалой в ночных клубах Нью-Йорка. Именно в этот период он начал активно использовать псевдоним Вин Дизель.

Одной из первых заметных голливудских работ Дизеля стала военная драма "Спасти рядового Райана". Стивен Спилберг обратил внимание на молодого актера после его независимых работ и пригласил его сыграть рядового Адриана Капарзо.

5 фильмов с Вином Дизелем, которые стоит посмотреть



Вин Дизель в подростковом возрасте / Открытые источники



"Спасти рядового Райана"

В знаменитой военной драме Стивена Спилберга он сыграл рядового Адриана Капарзо. Роль не самая большая, но именно этот фильм стал важным этапом его ранней карьеры.

"Стальной гигант"

Он озвучил огромного робота, который прилетает на Землю и знакомится с мальчиком Хогартом.

"Черная дыра"

Именно здесь мир впервые познакомился с Риддиком – одним из самых харизматичных персонажей Дизеля.

После аварии космического корабля герои оказываются на планете, где тьма скрывает далеко не самых приятных существ.

"Три икс"

Ксандер Кейдж – экстремал, спортсмен и человек, который, судя по всему, никогда не слышал фразу "этого лучше не делать".

Его вербуют для выполнения опасной секретной миссии.

"Лысый нянька: Спецзадание"

Пожалуй, одно из лучших доказательств того, что Вин Дизель способен посмеяться над своим образом.

Элитному спецназовцу поручают защищать пятерых детей.

Напомним, почему сейчас проходят съемки заключительной части франшизы "Форсаж".