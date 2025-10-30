В кинотеатрах состоялась долгожданная премьера комедии, которую стоит посмотреть всей семьей

30 октября в украинских кинотеатрах состоялась долгожданная премьера. В прокат вышла украинская комедия под названием "Родительские сборы".

Это семейная лента, которая подарит множество положительных эмоций. В материале 24 Канала рассказываем подробности сюжета и показываем трейлер.

Что известно о комедии "Родительское собрание"?

Если вы в раздумьях, как качественно провести время всей семьей, то идеальным вариантом станет поход в кинотеатр. Тем более, что состоялась премьера долгожданной украинской комедии под названием "Родительское собрание".

Это история о школьных приключениях, где все борются за пост президента школы. В этих выборах побеждает худший ученик-прогульщик, поэтому родители созывают родительское собрание. Однако они превращаются не просто в обсуждение, а перерастают в настоящие ожесточенные дебаты, что создает множество комедийных ситуаций.

"Родительское собрание": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме вы увидите известные лица – в частности, Антонину Хижняк и Женю Яновича, которые сыграют супружескую пару, Заднепровского в роли директора школы, а также Андрея Исаенко в образе байкера. И за всем этим будет наблюдать Оля Полякова.

Лента точно подарит вам незабываемые впечатления и положительные эмоции. Поэтому если вы хотите искренне посмеяться, обязательно посетите эту премьеру.

Какие украинские фильмы выходят в свет?

