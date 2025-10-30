У кінотеатрах відбулась довгоочікувана прем'єра комедії, яку варто подивитись всією сім'єю

30 жовтня в українських кінотеатрах відбулася довгоочікувана прем'єра. У прокат вийшла українська комедія під назвою "Батьківські збори".

Це сімейна стрічка, яка подарує безліч позитивних емоцій. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету та показуємо трейлер.

Що відомо про комедію "Батьківські збори"?

Якщо ви у роздумах, як якісно провести час всією сім'єю, то ідеальним варіантом стане похід у кінотеатр. Тим більше, що відбулася прем'єра довгоочікуваної української комедії під назвою "Батьківські збори".

Це історія про шкільні пригоди, де всі борються за посаду президента школи. У цих виборах перемагає найгірший учень-прогульник, тож батьки скликають батьківські збори. Однак вони перетворюються не просто на обговорення, а переростають у справжні запеклі дебати, що створює безліч комедійних ситуацій.

"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму

У фільмі ви побачите відомі обличчя – зокрема, Антоніну Хижняк та Женю Яновича, які зіграють подружню пару, Задніпровського у ролі директора школи, а також Андрія Ісаєнка в образі байкера. І за всім цим спостерігатиме Оля Полякова.

Стрічка точно подарує вам незабутні враження та позитивні емоції. Тож якщо ви хочете щиро посміятися, обов'язково відвідайте цю прем'єру.

Які українські фільми виходять у світ?

Раніше ми вже розповідали про нові українські фільми, які варто подивитися кожному. Окрім сімейної комедії "Батьківські збори", у прокат також вийдуть такі стрічки: