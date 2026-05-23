Где сейчас украинский актер, сыгравший роль Артема Головашина в "Поймать Кайдаша"

Роман Ясиновский – один из самых ярких актеров украинского театра и кино. Он появляется в фильмах, сериалах и театральных постановках, каждый раз воплощая абсолютно разноплановых персонажей.

В частности, в сериале "Поймать Кайдаша" зрители могли увидеть его в роли Артема Головашина – одного из самых ярких второстепенных героев проекта. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Роман Ясиновский, чем занимается и в каких еще проектах его можно увидеть.

Где сейчас и чем занимается Роман Ясиновский?

Сегодня Роман Ясиновский продолжает активно развивать карьеру в кино и на театральной сцене. В частности, он является ведущим актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, а также играет в Киевском театре "Золотые ворота".

Кроме того, актера можно увидеть во многих ярких украинских фильмах и сериалах. Среди новейших проектов – "Тихая Нава" и "Любовь и полумя".

Кстати, хотя персонаж Романа погиб в финале первого сезона "Любовь и пламя", существует намек на то, что во втором сезоне зрители снова могут увидеть актера на экране. Многие поклонники даже шутят по этому поводу в комментариях в его соцсетях. Сам Роман только подогревает интерес поклонников загадочными фразами вроде: "Ой, что будет".

Личная жизнь актера: что известно?

О личной жизни Романа Ясиновского известно немного. Ранее он был женат на Виктории Литвиненко – известной украинской актрисе. У пары есть дочь Варвара. Недавно девочке исполнилось 14 лет, и по этому случаю актер поделился в своем инстаграме трогательными архивными видео, на которых дочка еще совсем маленькая.

Думаю, что не смог бы без нее существовать. Варвара на самом деле научила меня жить и быть тем кем я есть. Спасибо Богу за подарок в жизни, спасибо Виктории Литвиненко за возможность получить этот подарок и разделить отцовство. Быть отцом – это счастье! С Днем Рождения, Дочка! Здоровья, мирного неба тебе и в будущем стать весомой частью общества в свободной и одержавшей победу Украине!

– написал актер в трогательной публикации.

Сейчас Роман и Виктория разведены, но поддерживают хорошие отношения, постоянно остаются на связи и вместе воспитывают дочь. Вероятно, сейчас актер находится в статусе холостяка и посвящает большую часть времени творчеству и семье.

В каких фильмах и сериалах сыграл Роман Ясиновский?

Одна из самых характерных черт Романа Ясиновского как актера – умение убедительно воплощать абсолютно разноплановых персонажей: как положительных героев, так и сложных негативных образов, которые буквально вызывают мурашки по коже.

Среди его самых ярких ролей – фильмы "Киборги", "Круты 1918", "Тайный дневник Симона Петлюры", "Запрещенный", "Снайпер. Белый ворон", "Мирный-21", "Довбуш", "Дом "Слово". Бесконечный роман".