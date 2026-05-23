Зокрема, у серіалі "Спіймати Кайдаша" глядачі могли побачити його в ролі Артема Головашина – одного з найяскравіших другорядних героїв проєкту. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Роман Ясіновський, чим займається та в яких ще проєктах його можна побачити.

Де зараз і чим займається Роман Ясіновський?

Сьогодні Роман Ясіновський продовжує активно розвивати кар'єру в кіно та на театральній сцені. Зокрема, він є провідним актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, а також грає у Київському театрі "Золоті ворота".

Крім того, актора можна побачити у багатьох яскравих українських фільмах і серіалах. Серед найновіших проєктів – "Тиха Нава" та "Кохання та полу'я".

До речі, хоча персонаж Романа загинув у фіналі першого сезону "Кохання та полум'я", існує натяк на те, що у другому сезоні глядачі знову можуть побачити актора на екрані. Багато шанувальників навіть жартують із цього приводу в коментарях у його соцмережах. Сам Роман лише підігріває інтерес прихильників загадковими фразами на кшталт: "Ой, що буде".

Особисте життя актора: що відомо?

Про особисте життя Романа Ясіновського відомо небагато. Раніше він був одружений з Вікторією Литвиненко – відомою українською акторкою. У пари є донька Варвара. Нещодавно дівчинці виповнилося 14 років, і з цієї нагоди актор поділився у своєму інстаграмі зворушливими архівними відео, на яких донька ще зовсім маленька.

Думаю, що не зміг би без неї існувати. Варвара насправді навчила мене жити і бути тим ким я є. Дякую Богу за подарунок в житті, дякую Вікторії Литвиненко за можливість отримати цей подарунок і розділити батьківство. Бути батьком – це щастя! З Днем Народження, Доню! Здоровʼя, мирного неба тобі і в майбутньому стати вагомою частиною суспільства у вільній і здобувши й перемогу Україні!

– написав актор у зворушливій публікації.

Нині Роман і Вікторія розлучені, але підтримують хороші стосунки, постійно залишаються на зв'язку та разом виховують доньку. Ймовірно, зараз актор перебуває у статусі холостяка та присвячує більшість часу творчості й родині.

У яких фільмах та серіалах зіграв Роман Ясіновський?

Одна з найхарактерніших рис Романа Ясіновського як актора – уміння переконливо втілювати абсолютно різнопланових персонажів: як позитивних героїв, так і складних негативних образів, які буквально викликають мурашки по шкірі.

Серед його найяскравіших ролей – фільми "Кіборги", "Крути 1918", "Таємний щоденник Симона Петлюри", "Заборонений", "Снайпер. Білий ворон", "Мирний-21", "Довбуш", "Будинок "Слово". Нескінчений роман".