Ясиновский шокировал, как скандальный Белоус в своем спектакле насиловал актеров Молодого театра

Известный украинский актер Роман Ясиновский откровенно признался, как "отравился спектаклем". Он рассказал, что посетил Молодой театр вместе с дочерью Варварой.

Именно там он посмотрел работу Андрея Билоуса, которую назвал "спектаклем-вредителем" для украинской культуры. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Алины Доротюк.

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Ясиновский о худшем спектакле в своей жизни: "Это изнасилование на сцене"

Роман Ясиновский признался, что его глубоко шокировал один из спектаклей, который он посетил в Молодом театре. Речь идет о постановке "Кролик Роджер" режиссера Андрея Билоуса, которого ранее обвиняли в домогательствах и насилии над студентами и актерами.

Актер отметил, что еле досмотрел спектакль до конца, несмотря на то, что пошел туда вместе с дочерью. По его словам, эта работа произвела на него настолько негативное впечатление, что он чувствовал себя "отравленным". Ясиновский назвал спектакль вредным для украинской культуры, искусства и вообще духовного пространства.

Для меня это уничтожение культуры, искусства и всего. Это насколько вульгарно и низко!

– говорит Роман.

Интервью Алины Доротюк: смотрите видео онлайн

Он подчеркнул, что не возражает против откровенных сцен в театре, если они имеют художественное обоснование. Однако, по его мнению, в этой постановке сцены были настолько вульгарными, что выглядели как обесценивание не только актерской игры, но и самого смысла театра.

Особенно его поразило то, что актеры, кажется, сами не понимали, зачем выполняют те или иные действия на сцене. Он сравнил это с эмоциональным насилием и даже сценическим изнасилованием.