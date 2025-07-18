Ясиновский шокировал, как скандальный Белоус в своем спектакле насиловал актеров Молодого театра
- Известный актер Роман Ясиновский критикует работу Андрея Белоуса в Молодом театре, назвав ее вредной для украинской культуры.
- Ясиновский заявляет, что спектакль содержал вульгарные сцены без художественного обоснования, сравнивая это с эмоциональным насилием и сценическим изнасилованием.
- Актер отметил, что спектакль произвел на него настолько негативное впечатление, что он чувствовал себя "отравленным".
Известный украинский актер Роман Ясиновский откровенно признался, как "отравился спектаклем". Он рассказал, что посетил Молодой театр вместе с дочерью Варварой.
Именно там он посмотрел работу Андрея Билоуса, которую назвал "спектаклем-вредителем" для украинской культуры. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Алины Доротюк.
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Ясиновский о худшем спектакле в своей жизни: "Это изнасилование на сцене"
Роман Ясиновский признался, что его глубоко шокировал один из спектаклей, который он посетил в Молодом театре. Речь идет о постановке "Кролик Роджер" режиссера Андрея Билоуса, которого ранее обвиняли в домогательствах и насилии над студентами и актерами.
Актер отметил, что еле досмотрел спектакль до конца, несмотря на то, что пошел туда вместе с дочерью. По его словам, эта работа произвела на него настолько негативное впечатление, что он чувствовал себя "отравленным". Ясиновский назвал спектакль вредным для украинской культуры, искусства и вообще духовного пространства.
Для меня это уничтожение культуры, искусства и всего. Это насколько вульгарно и низко!
– говорит Роман.
Интервью Алины Доротюк: смотрите видео онлайн
Он подчеркнул, что не возражает против откровенных сцен в театре, если они имеют художественное обоснование. Однако, по его мнению, в этой постановке сцены были настолько вульгарными, что выглядели как обесценивание не только актерской игры, но и самого смысла театра.
Особенно его поразило то, что актеры, кажется, сами не понимали, зачем выполняют те или иные действия на сцене. Он сравнил это с эмоциональным насилием и даже сценическим изнасилованием.