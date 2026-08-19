Актер Роман Луцкий рассказал, как его жена, психиатр, подбирает ему роли

Актер, который сейчас исполняет главную роль в фильме "Поезд „Червона рута“", между тем рассказал, почему далеко не каждое выгодное предложение для него автоматически означает "да".

Как сообщает OBOZ, украинский актер Роман Луцкий, которого сейчас можно увидеть в главной роли романтической комедии "Поезд „Червона рута“", признается: если бы соглашался на все предложения, финансово чувствовал бы себя гораздо спокойнее. Но он сознательно выбирает не каждый проект, который может принести деньги.



Роман Луцкий о гонорарах / Фото FILM.UA

Именно хорошее кино остается для Луцкого главным критерием. При этом без романтического "жить одним искусством": актер работает в театре, имеет стабильную работу, его жена также работает, а съемки время от времени добавляют приятный бонус к семейному бюджету.

А вот если главная цель – накопить капитал, тогда придется соглашаться на рекламу, брать разные проекты и в целом не слишком придирчиво выбирать. Но, похоже, Луцкий пока выбирает другой путь.

Правда, из-за ситуации в украинской киноиндустрии актер признает, что немного снизил планку при выборе ролей. Хороших проектов может быть меньше, а ждать роль своей мечты годами – удовольствие не из дешевых.

И здесь у Романа есть еще один важный консультант – его жена Ольга, врач-психиатр. По словам актера, у нее тоже есть свои критерии относительно его работы, и она вполне спокойно может спросить после очередного предложения: "А зачем ты туда идешь?"

Поэтому у Луцкого, похоже, своя система кастинга: хороший сценарий, интересная роль и обязательная домашняя экспертиза.

А увидеть Романа Луцкого в новой роли можно будет с 20 августа – именно тогда "Поезд "Червона рута" выходит в кинотеатрах Украины.