Романтическая пятница: 5 интересных фильмов для просмотра вдвоем

Наступила долгожданная пятница, поэтому хочется провести ее в спокойной, уютной атмосфере, отвлечься от всего накопившегося за неделю негатива. Прекрасная идея для этого вечера – просмотр фильма с любимым человеком.

24 Канал подготовил подборку романтических фильмов, которые точно вам понравятся. Это истории не только о любви, но и жизни.

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5 романтических фильмов для влюбленных

"Пурпурные сердца"

Романтический фильм основан на одноименном романе Тесс Уэйкфилд. В нем рассказывается история талантливой музыкантки, которая согласуется на брак из расчета с морским пехотинцем. Сначала они лишь делают вид, что влюбленные, но неожиданная трагедия превращает притворные чувства в настоящие.

"Пурпурные сердца": смотрите трейлер онлайн

"После. Долго и счастливо"

Эта лента снята по мотивам серии книг американской писательницы Анны Тодд. В ней расставлены все точки над "И" в историях Тессы Янг (Джозефин Лэнгфорд) и Хардина Скотта (Хиро Файнс-Тиффин).

"После. Долго и счастливо": смотрите трейлер онлайн

"Сквозь мое окно"

Ракель давно тайно влюблена в своего соседа. Но все меняется, когда он начинает отвечать ему взаимностью, несмотря на протесты родителей.

"Сквозь мое окно": смотрите трейлер онлайн

"До встречи с тобой"

Экранизация одноименного бестселлера Джоджо Мойес. Улыбающаяся и положительная Лу Кларк находится в поисках работы. Работник службы занятости предложил ей роль сиделки Уилла Трейнора – парализованного красавца, после трагической аварии потерявшего желание жить. Лу не имеет опыта в уходе, поэтому часто раздражает Трейнора, но впоследствии становится для него важнее, чем обслуживающий персонал. Уилл даже решается пригласить девушку на свидание. Они влюбляются друг в друга, однако Лу даже не догадывается, чем эта любовь обернется для нее.

"До встречи с тобой": смотрите трейлер онлайн

"Неудержимая свадьба"

Влюбленные решают жениться на райском острове, однако все планы перечеркивают вооруженные пираты, принимающие гостей в заложники. Они угрожают превратить свадьбу в побоище, если не получат огромный выкуп. К тому же жених и невеста ссорятся в самый ответственный момент.

"Неудержимая свадьба": смотрите трейлер онлайн