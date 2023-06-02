24 Канал підготував добірку романтичних фільмів, які точно вам сподобаються. Це історії не лише про кохання, а й про життя.

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5 романтичних фільмів для закоханих

"Пурпурові серця"

Романтичний фільм заснований на однойменному романі Тесс Вейкфілд. У ньому розповідається історія талановитої музикантки, яка погодується на шлюб з розрахунку з морським піхотинцем. Спершу вони лише вдають, що закохані, але несподівана трагедія перетворює вдавані почуття на справжні.

"Пурпурові серця": дивіться трейлер онлайн

"Після. Довго і щасливо"

Ця стрічка знята за мотивами серії книг американської письменниці Анни Тодд. У ній розставлені всі крапки над "І" в історіх Тесси Янг (Джозефін Ленгфорд) та Хардіна Скотта (Хіро Файнс-Тіффін).

"Після. Довго і щасливо": дивіться трейлер онлайн

"Крізь моє вікно"

Ракель вже давно таємно закохана у свого сусіда. Але все змінюється, коли він починає відповідати їй взаємністю, попри протести батьків.

"Крізь моє вікно": дивіться трейлер онлайн

"До зустрічі з тобою"

Екранізація однойменного бестселера Джоджо Мойєс. Усміхнена та позитивна Лу Кларк перебуває у пошуках роботи. Працівник служби зайнятості запропонував їй роль доглядальниці Уілла Трейнора – паралізованого красеня, який після трагічної аварії втратив бажання жити. Лу не має досвіду в догляданні, тому часто дратує Трейнора, але згодом стає для нього важливішою, ніж обслуговуючий персонал. Вілл навіть наважується запросити дівчину на побачення. Вони закохуються одне в одного, однак Лу навіть не здогадується, чим це кохання обернеться для неї.

"До зустрічі з тобою": дивіться трейлер онлайн

"Нестримне весілля"

Закохані вирішують одружитися на райському острові, однак усі плани перекреслюють озброєні пірати, які беруть гостей у заручники. Вони погрожують перетворити весілля на побоїще, якщо не отримають величезний викуп. До того ж наречені сваряться у найвідповідальніший момент.

"Нестримне весілля": дивіться трейлер онлайн