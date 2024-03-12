3 романтических фильма, которые подарят хорошее настроение

Вечерний просмотр фильмов - это прекрасная возможность развлечься и расслабиться после напряженного дня. Особенно замечательно, когда мы смотрим фильмы, которые поднимают настроение, создают теплую атмосферу, а также согревают душу.

Время от времени у всех бывает такое настроение, когда единственное, чего хочется это – просто прилечь на кровать и насладиться романтическими фильмами, которые сделают ваш вечер лучше. Как раз для таких случаев Кино 24 предлагает 3 фильма с нотками романтики.

Смотрите также Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

"Бойфренд из будущего", 2013

Тим – перспективный адвокат, который работает в городской коллегии. Он умный и симпатичный парень, который довольно скрупулезно относится к своей работе.

Его жизнь изменилась в один миг. Парень узнал, что имеет чрезвычайно странную способность. Его отец рассказал, что все мужчины их семьи имеют неординарное умение. Так, они обладают силой путешествий во времени.

С этого момента главный герой начинает регулярно возвращаться в прошлое, чтобы изменить ход событий в лучшую сторону.

Таким образом Тим несколько раз повторял и первое свидание с девушкой, которая ему очень пришлась по сердцу, пытаясь сделать его непревзойденным и безупречным. Однако Тим еще не представляет и не задумывается, к каким последствиям это может привести.

"Бойфренд из будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отдых по обмену", 2006

Несмотря на то, что на дворе весна, фильм позволит зрителям снова вернуться в зимний период. Эта романтическая комедия о довольно рискованных способах проводить новогодние каникулы.

По сюжету, две девушки: американка и англичанка рассорились со своими женихами. Такой ход событий вгонит девушек в депрессию. Так, далекие незнакомые подруги по несчастью постоянно зависают в Интернете, где случайно и знакомятся. Волею судьбы, они решают поменять обстановку и на новогодние каникулы обменяться домами. Девушки приняли это решение и вот уже одна летит в Британию, а другая отправилась в Калифорнию. С этого момента приключения девушек только начинаются.

"Отдых по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фальшивая помолвка", 2012

В центре сюжета комедийной мелодрамы "Фальшивая помолвка" парень и девушка, которые знакомы еще с самого детства. Джош и Молли родились и вместе выросли в Чикаго. Когда они подросли, то каждый из них по своему строил свою личную жизнь и карьеру.

Однако свадьба матери Молли станет точкой перелома в их отношениях с Джошем. Перед самым отъездом парень расстается со своей девушкой, которая тайно уже планировала их свадьбу. Молли же бросает парня, с которым встречалась, после того, как узнает, что тот ее долгое время обманывал и оказался женатым.

Улетая домой, парень узнает о страшном диагозе своего отца. Перед тем как отправиться на тот свет, отец Джоша очень сильно хочет познакомиться с девушкой сына. Оказавшись в крайне затруднительном положении, Джош обратился за помощью к Молли. Он предлагает сыграть ей роль его возлюбленной и невесты. Так новоиспеченная парочка даже представить себе не могла, как для них это закончится.

"Фальшивая помолвка": смотрите трейлер фильма онлайн

Если вы хотите поднять себе настроение и создать теплую атмосферу в доме, стоит посмотреть эти киноленты. Поэтому сварите себе вкусного кофе и наслаждайтесь фильмами.