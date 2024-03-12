Час від часу у всіх буває такий настрій, коли єдине, чого хочеться це – просто прилягти на ліжко та насолодитися романтичними фільмами, які зроблять ваш вечір кращим. Якраз для таких випадків Кіно 24 пропонує 3 фільми з нотками романтики.

Дивіться також Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

"Бойфренд з майбутнього", 2013

Тім – перспективний адвокат, який працює у міській колегії. Він розумний і симпатичний хлопець, який доволі скрупульозно ставиться до своєї роботи.

Його життя змінилося в одну мить. Хлопець дізнався, що має надзвичайно дивну здатність. Його батько розповів, що всі чоловіки їхньої сім'ї мають неординарне вміння. Так, вони володіють силою подорожів в часі.

З цього моменту головний герой починає регулярно повертатися в минуле, аби змінити хід подій в кращий бік.

Таким чином Тім кілька разів повторював і перше побачення з дівчиною, яка йому дуже припала до серця, намагаючись зробити його неперевершеним та бездоганним. Однак Тім ще не уявляє та не задумується, до яких наслідків це може призвести.

"Бойфренд з майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпочинок за обміном", 2006

Попри те, що надворі весна, фільм дозволить глядачам знову повернутися в зимовий період. Ця романтична комедія про доволі ризиковані способи проводити новорічні канікули.

За сюжетом, дві дівчини: американка та англійка розсварилися із своїми нареченими. Такий хід подій вгонить дівчат у депресію. Так, далекі незнайомі подруги по нещастю постійно зависають в Інтернеті, де випадково і знайомляться. Волею долі, вони вирішують поміняти обстановку та на новорічні канікули обмінятись будинками. Дівчата ухвалили це рішення і ось уже одна летить до Британії, а інша відправилася в Каліфорнію. З цього моменту пригоди дівчат тільки починаються.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фальшиві заручини", 2012

У центрі сюжету комедійної мелодрами "Фальшиві заручини" хлопець та дівчина, які знайомі ще з самого дитинства. Джош і Моллі народилися і разом виросли в Чикаго. Коли вони підросли, то кожен з них по своєму будував своє особисте життя та кар'єру.

Однак весілля матері Моллі стане точкою перелому у їхніх стосунках з Джошем. Перед самим від'їздом хлопець розлучається зі своєю дівчиною, яка таємно вже планувала їх весілля. Моллі ж кидає хлопця, з яким зустрічалася, після того, як дізнається, що той її довгий час обманював і виявився одруженим.

Летівши додому, хлопець дізнається про страшний діагоз свого батька. Перед тим як відправитися на той світ, батько Джоша дуже сильно хоче познайомитися з дівчиною сина. Опинившись у вкрай скрутному становищі, Джош звернувся за допомогою до Моллі. Він пропонує зіграти їй роль його коханої та нареченої. Так новоспечена парочка навіть уявити собі не могла, як для них це закінчиться.

"Фальшиві заручини": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ви хочете підняти собі настрій та створити теплу атмосферу в оселі, варто переглянути ці кінострічки. Тож зваріть собі смачної кави та насолоджуйтеся фільмами.