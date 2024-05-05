Кино 24 подготовило 3 романтические фильмы, которые поднимут настроение и отвлекут от обыденности. Возьмите себе что-то вкусненького, выбирайте кино по душе и наслаждайтесь.

Смотрите также 3 мини-сериала о спорте, которые стоит посмотреть каждому

"Сбежавшая невеста"

Эта трогательная романтическая комедия, рассказывающая историю девушки из маленького городка по имени Мэгги Карпентер, которая до смерти боится замужества, и каждый раз, когда дело доходит до свадьбы, она убегает прямо из-под алтаря. Таким образом, за плечами у Мэгги уже 3 неудачные свадебные церемонии.

Известная как "беглая невеста" из-за своей привычки бросать мужчин у алтаря, история Мэгги привлекает внимание нью-йоркского журналиста Айка Грэма. Мужчина решает написать о ней статью, намереваясь разоблачить ее как мошенницу. Однако, удастся ли это ему?

"Сбежавшая невеста": смотрите онлайн трейлер фильма

"Как отделаться от парня за 10 дней"

Журналистка Энди Андерсон получила уникальное редакционное задание, которое нужно сделать достаточно быстро. Только за 10 дней она должна написать о хитроумных способах, которыми женщины избавляются от своих мужчин, когда они больше не хотят их видеть рядом.

План Энди заключается в том, чтобы найти парня в толпе, заставить его влюбиться в нее и выполнить все классические трюки капризной красавицы. На беду Энди, ее выбор пал на обаятельного рекламного агента Бенджамина Берри, который сам как раз заключил со своим боссом пари, что он сможет влюбить в себя девушку за 10 дней. Может ли эта авантюрная встреча привести к чему-то большему, когда на кону ставка, но в воздухе уже витает любовь?

"Как избавиться от парня за 10 дней": смотрите онлайн трейлер фильма

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Чего хотят женщины"

Этот фильм позволит окунуться в веселую историю Ника Маршалла, очаровательного самовлюбленного работника оживленного рекламного агентства. Мужчина ожидает повышения по службе, но в последний момент начальство меняет планы. Когда его босс приглашает на должность нового топ-менеджера потрясающую Дарси, Ник получает задание создать рекламу для подарочного набора товаров, которыми пользуются женщины. Решая испытать "женские штучки" на себе, Ник случайно падает и получает удар током. Так, он начинает слышать мысли каждой женщины.

"Чего хотят женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта подборка фильмов точно добавит уюта и положительных эмоций. Поэтому, если вы ищете идеальный способ расслабиться, то эти романтические киноленты точно способны выполнить такую задачу.