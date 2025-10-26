Забудьте о "Титанике": 3 романтических фильма для вечера с любимым

Вечер воскресенья можно провести с любимым. Например, вместе приготовить вкусный ужин, создать уют в комнате и включить интересный романтический фильм.

Если вы уже много раз видели "Титаник" и другие популярные фильмы и они вам надоели, предлагаем сохранить подборку от 24 Канала. Наша редакция расскажет, какие три романтические ленты стоит посмотреть.

Какие романтические фильмы посмотреть с любимым?

"Мой год в Оксфорде"

Амбициозная американка Анна отправляется в Оксфордский университет, чтобы осуществить детскую мечту. Но вдруг она встречает очаровательного и умного Джейми. После этого их жизнь в корне меняется.

Режиссером ленты стал Иен Моррис, а главные роли исполнили София Карсон и Кори Милкрист, который воплотил короля Георга III в сериале "Бриджертоны: История королевы Шарлотты".

"Мой год в Оксфорде": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь с первого взгляда"

Фильм основан на романе американской писательницы Дженнифер Э. Смит. "Статистическая вероятность любви с первого взгляда".

20-летняя Хэдли пропускает свой рейс в Лондон, поэтому бронирует следующий. В самолете девушка встречает британца Оливера. Однако по прибытии пути главных героев расходятся. Сведет ли их судьба снова?

"Любовь с первого взгляда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Всё закончится на нас"

У Лили Блум было сложное детство из-за жестокости отца. Повзрослев, она переезжает в Бостон, чтобы осуществить свою мечту – открыть цветочный магазин. Жизнь главной героини меняется после случайной встречи с нейрохирургом Райлом Кинкейдом. Однако впоследствии он начинает напоминать Лили отца.

Лента основана на одноименном романе американской писательницы Коллин Гувер. Главные роли сыграли Блейк Лайвли, известная по сериалу "Сплетница", и Джастин Бальдони.

"Всё закончится на нас": смотрите онлайн трейлер фильма