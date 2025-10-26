Забудьте про "Титанік": 3 романтичні фільми для вечора з коханим

Вечір неділі можна провести з коханим. Наприклад, разом приготувати смачну вечерю, створити затишок у кімнаті й включити цікавий романтичний фільм.

Якщо ви вже багато разів бачили "Титанік" та інші популярні фільми й вони вам набридли, пропонуємо зберегти добірку від 24 Каналу. Наша редакція розповість, які три романтичні стрічки варто подивитись.

Які романтичні фільми подивитись з коханим?

"Мій рік в Оксфорді"

Амбітна американка Анна відправляється до Оксфордського університету, щоб здійснити дитячу мрію. Аж раптом вона зустрічає чарівного і розумного Джеймі. Після цього їхнє життя докорінно змінюється.

Режисером стрічки став Ієн Морріс, а головні ролі виконали Софія Карсон і Корі Мілкріст, який втілив короля Георга III в серіалі "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти".

"Мій рік в Оксфорді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання з першого погляду"

Фільм заснований на романі американської письменниці Дженніфер Е. Сміт. "Статистична ймовірність кохання з першого погляду".

20-річна Гедлі пропускає свій рейс до Лондона, тож бронює наступний. У літаку дівчина зустрічає британця Олівера. Однак після прибуття шляхи головних героїв розходяться. Чи зведе їх доля знову?

"Кохання з першого погляду": дивіться онлайн трейлер фільму

"Покинь, якщо кохаєш"

У Лілі Блум було складне дитинство через жорстокість батька. Подорослішавши, вона переїздить до Бостона, аби здійснити свою мрію – відкрити квітковий магазин. Життя головної героїні змінюється після випадкової зустрічі з нейрохірургом Райлом Кінкейдом. Однак згодом він починає нагадувати Лілі батька.

Стрічка заснована на однойменному романі американської письменниці Коллін Гувер. Головні ролі зіграли Блейк Лайвлі, відома за серіалом "Пліткарка", і Джастін Бальдоні.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться онлайн трейлер фільму