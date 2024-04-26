Настроение на любовь: 5 французских мелодрам для романтического свидания

Любовь – самое сильное чувство в мире, любовь по-французски – самое особенное. А фильмы, снятые во Франции о любви и отношениях, занимают отдельное место в классификации мелодрам в мире кино.

Кино 24 и кинокомпания "Артхаус Трафик" специально к выходу ленты "Ночные незнакомцы" 25 апреля в кино подготовили топ-5 самых ярких французских лент, которые идеально подходят для романтического свидания.

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"Ночные незнакомцы", реж. Алекс Лутц (2023)

Что может быть романтичнее ночной прогулки? Только случайная вспышка чувств, которая накрывает двух людей в переполненном вагоне метро.

Так случилось с Натали и Эмериком, чей спор обернется спонтанным сексом в фотобудке. Теперь незнакомцы проведут вместе беззаботную ночь под парижским небом. Их разговоры касаются интимных тем и теплых воспоминаний из прожитых лет.

На рассвете взрослые мужчина и женщина узнают, пойдут ли они по жизни вместе, или так и останутся незнакомцами. В ленте сыграл режиссер Алекс Лутц и Карин Виар, известная по роли в "Отчаянной домохозяйке".

"Ночные незнакомцы": смотрите онлайн трейлер фильма

"В одно прекрасное утро", реж. Миа Хансен-Лёве (2022)

Французский режиссер всегда снимает о том, что происходит в ее жизни. История матери-одиночки родилась у нее после развода с режиссером Оливье Ассаясом ("Ирма Веп"). Героиня Сандра, как и ее автор, живет в Париже. Ее жизнь полна заботы о маленькой дочери и больного отца, состояние которого стремительно ухудшается. Вдруг в ее жизни появляется новое увлечение – женатый ученый Клеман.



Главную роль исполнила Леа Сейду ("Дюна: Часть 2"), получившая за это номинацию Премии Европейской киноакадемии в категории "Лучшая актриса" в 2022 году.

"Одним прекрасным утром": смотрите онлайн трейлер фильма

"Портрет девушки в огне", реж. Селин Скьямма (2019)

События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Молодая художница живет не берегу моря без мужчины, хотя этого требует от женщины общество того времени.

Она получает заказ на свадебный портрет девушки. С каждым днем после знакомства они сближаются и стремятся помочь друг другу начать жить свою собственную, а не навязанную социумом жизнь.

Фильм имел премьеру на Каннском кинофестивале 2019, где получил Приз за лучший сценарий.

"Портрет девушки в огне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Честный человек", реж. Луи Гаррель (2018)

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Если Гаррель-младший режиссирует собственный фильм, то обязательно играет в нем. Так произошло и в этой ленте – истории журналиста Абеля, который возвращается к бывшей девушке через девять лет после расставания.

Но не все так просто. Мало того, что у старой возлюбленной есть сын, так еще и на горизонте появляется новая фанатка Абеля, которую играет Лили-Роуз Депп. Мужчина становится центром любовного треугольника и должен выбирать.

"Честный человек": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жить своей жизнью", реж. Жан-Люк Годар (1962)

Эта лента стала поворотной точкой в карьере главного представителя "Французской новой волны" и остается одним из его самых динамичных фильмов. Он отличается от всех других картин режиссера и часто называется лучшим в его фильмографии. Позже он не снял ничего, чтобы можно было назвать выше по качеству.

Актриса Анна Карина играет Нану, молодую парижанку, которая стремится стать актрисой, но вместо этого становится проституткой. На своем пути она знакомится с разными мужчинами и пытается найти себя и видение мира через искусство, любовь и людей вокруг.

"Жить своей жизнью": смотрите онлайн трейлер фильма

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