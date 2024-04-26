Кіно 24 та кінокомпанія "Артхаус Трафік" спеціально до виходу стрічки "Нічні незнайомці" 25 квітня в кіно підготували топ-5 найяскравіших французьких стрічок, які ідеально підходять для романтичного побачення.

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"Нічні незнайомці", реж. Алекс Лутц (2023)

Що може бути романтичніше за нічну прогулянку? Тільки випадковий спалах почуттів, який накриває двох людей у переповненому вагоні метро.

Так сталося з Наталі й Емеріком, чия суперечка обернеться спонтанним сексом у фотобудці. Тепер незнайомці проведуть разом безтурботну ніч під паризьким небом. Їхні розмови торкаються інтимних тем і теплих спогадів з прожитих років.

На світанку дорослі чоловік та жінка дізнаються, чи підуть вони по життю разом, чи так і залишаться незнайомцями. У стрічці зіграв режисер Алекс Лутц і Карін Віар, відома за роллю у "Відчайдушній домогосподарці".

"Нічні незнайомці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одного чудового ранку», реж. Міа Хансен-Льове (2022)

Французька режисерка завжди знімає про те, що стається в її житті. Історія матері-одиначки народилась в неї після розлучення з режисером Олів'є Ассаясом ("Ірма Веп"). Героїня Сандра, як і її авторка. мешкає в Парижі. Її життя сповнене турботи про маленьку дочку та хворого батька, стан якого стрімко погіршується. Раптом у її житті з’являється нове захоплення – одружений науковець Клеман.



Головну роль виконала Леа Сейду ("Дюна: Частина 2"), що отримала за це номінацію Премії Європейської кіноакадемії в категорії "Найкраща акторка" у 2022 році.

"Одного чудового ранку": дивіться онлайн трейлер фільму

"Портрет дівчини у вогні", реж. Селін Ск'ямма (2019)

Події фільму розгортаються у французькій Бретані XVIII століття. Молода художниця живе не берегу моря без чоловіка, хоча цього вимагає від жінки суспільство того часу.

Вона отримує замовлення на весільний портрет дівчини. З кожним днем після знайомства вони зближаються та прагнуть допомогти одна одній почати жити своє власне, а не нав'язане соціумом життя.

Фільм мав прем'єру на Каннському кінофестивалі 2019 року, де отримав Приз за найкращий сценарій.

"Портрет дівчини у вогні": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Чесний чоловік", реж. Луї Ґаррель (2018)

Якщо Ґаррель-молодший режисує власний фільм, то обов'язково грає в ньому. Так сталося і в цій стрічці – історії журналіста Абеля, який повертається до колишньої дівчини через дев'ять років після розставання.

Але не все так просто. Мало того, що в старої коханої є син, так ще і на горизонті з'являється нова фанатка Абеля, яку грає Лілі-Роуз Депп. Чоловік стає центром любовного трикутника і має обирати.

"Чесний чоловік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жити своїм життям", реж. Жан-Люк Ґодар (1962)

Ця стрічка стала поворотною точкою в кар'єрі головного представника "Французької нової хвилі" та залишається одним із його найдинамічніших фільмів. Він відрізняється від усіх інших картин режисера і часто називається найкращим в його фільмографії. Пізніше він не зняв нічого, щоб можна було назвати вище за якістю.

Акторка Анна Каріна грає Нану, молоду парижанку, яка прагне стати актрисою, але натомість стає повією. На своєму шляху вона знайомиться з різними чоловіками та намагається знайти себе та бачення світу через мистецтво, кохання та людей навколо.

"Жити своїм життям": дивіться онлайн трейлер фільму

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