Поэтому выбирайте в материале Кино 24 лучшие романтические комедии всех времен, которые уже влюбили в себя тысячи зрителей. Возможно, этим лентам удастся растопить и ваше сердце.

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Лучшие ромкомы всех времен

"Трудности перевода"

В ночном Токио, в элитном баре отеля, двое американцев – телевизионный актер Боб Харрис и привлекательная молодая женщина Шарлотта – встречаются, в поисках утешения от бессонницы. После знакомства они решают отправиться на прогулку по столице Японии вместе.

Во время этого путешествия они попадают в интересные ситуации и неожиданные приключения, знакомясь с местными жителями. Для американцев жизнь восточного мира раскрывается в новом свете, помогая им обрести веру в невероятные человеческие возможности. Случайные встречи оказываются важными для их понимания сути жизни.

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"Это бессмысленная любовь"

Кол Уивер, человек пуританских убеждений в возрасте "чуть за сорок", всегда мечтал об идеальной жизни: хорошая работа, прекрасный дом, воспитание замечательных детей и счастливый брак с любимой с детства. Однако когда он узнает, что его жена Эмили ему изменила и хочет развода, его "идеальный" мир начинает распадаться.

"Это бессмысленная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Скотт Пилигрим против всех"

Скотт Пилигрим, беззаботный рок-музыкант, встретил любовь своей жизни. Но перед ним стоит вызов сложнее, чем он представлял: чтобы быть с ней, Скотту придется победить семерых ее злых бывших. Среди которых: кинозвезда-скейтбордист, рокер-веган, идентичные близнецы и другие.

"Скотт Пилигрим против всех": смотрите онлайн трейлер фильма

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