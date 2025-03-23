Для идеального вечера: 3 романтических фильма с безупречным финалом

Любовные фильмы один из самых распространенных жанров. Они бывают смешные, драматические, захватывающие. Но едва ли не самым важным моментом в ленте является финал.

Финалы романтических фильмов не обязательно должны быть слишком сладкими, ведь главное – напомнить зрителям о силе любви и то, как она преодолевает время. Кино 24 расскажет о любовных лентах с удачным завершением.

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"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

События фильма разворачиваются на протяжении двенадцати лет и рассказывают о встречах между Гарри и Салли. Сначала они являются знакомыми, а потом становятся друзьями. В конце концов пара понимает, что они просто созданы друг для друга.

Этот фильм в свое время показал другой тип отношений между мужчинами и женщинами и изменил жанр романтических комедий. Финал настолько идеальным, что зритель понимает – лента просто не могла завершиться иначе.

"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер онлайн

"Дневник памяти" (2004)

Это история любви Ноа и Элли – молодой пары с разным происхождением. Их отношения постоянно испытывают препятствия - от войны до сопротивления со стороны родителей. Но спустя много лет они снова встречают друг друга.

Сногсшибательная концовка фильма открывает совсем другой взгляд на историю, которая рассказывалась в ленте. Финал обязательно оставит после себя незабываемые впечатления.

"Дневник памяти": смотрите трейлер онлайн

"До восхода солнца" (1995)

Фильм рассказывает об отношениях между Джесси и Селин – двумя незнакомцами, которые встретились в поезде. Затем они провели ночь вместе, прогуливаясь по достопримечательностям Вены и общаясь обо всем на свете. Пара обещает встретиться в том же месте через шесть месяцев.

Этот чрезвычайно романтический фильм показывает, насколько главные герои увлечены друг другом. Концовка является реалистичной – именно это делает ее безупречной. Уже в следующем фильме "Перед заходом солнца" зрителю станет известно, как продолжилась их история.

"До восхода солнца": смотрите трейлер онлайн