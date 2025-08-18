После тяжелого рабочего дня всегда хочется найти время для любимого человека. Идеальным решением станет просмотр фильма, который создаст по-настоящему романтическую обстановку.

Кино 24 собрали для вас список таких лент, которые точно сделают ваш вечер особенным. Выбирайте киноисторию для просмотра и устройте себе незабываемое время с близким человеком.

Что посмотреть вечером с любимой?

"Римские каникулы"

"Римские каникулы" станут идеальным вариантом для просмотра с любимым человеком. Это американская комедийная драма, премьера которой состоялась в 1953 году. Сентиментальная история с веселым сюжетом, но печальным концом. Лента о любви между двумя людьми из разных миров.

Чувства, которые зародились между ними – это настоящий нонсенс. Поэтому, непонятно, удастся ли им сохранить те отношения, которые зародились в начале. Зрители отмечают, что у ленты очень неожиданный конец, поэтому, если вы хотите окунуться в интересную сюжетную линию вместе со своей второй половинкой, эта мелодрама станет отличным вариантом.

"Римские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Так близко к горизонту"

Эта немецкая мелодрама основана на реальной истории. Действие происходит в 1999 году. В центре сюжета Джессика, которая только начинает свою взрослую жизнь и совсем не знает, что ее ожидает в будущем. В один день ей встречается красавец, по имени Дэнни. Все, что в нем есть, ей нравится. Поэтому уже с первого взгляда девушка влюбляется и уже не знает, как избавиться от своих чувств. Вроде бы и Дэнни нравится Джессика, однако у них не так много времени, чтобы настроиться вместе.

"Так близко к горизонту": смотрите онлайн трейлер фильма

"Полуночное солнце"

Это американская мелодрама 2018 года. В центре сюжета Кэти, которая с самого детства страдает редким заболеванием. У нее повышенная чувствительность к солнечным лучам, поэтому днем девушка совершенно не выходит из дома, она ведет ночной образ жизни.

"Полуночное солнце": смотрите онлайн трейлер фильма

Кэти играет на гитаре, гуляет в темноте и однажды влюбляется в парня, просто наблюдая за ним через окно своей комнаты. Казалось бы, они оба влюбляются друг в друга, но есть один нюанс: Кэти боится раскрыть Чарли правду о своей болезни. Девушке так хочется пожить хотя бы один день как обычный человек. Но пока что никто не понимает, к чему это может привести.

Если вы в поиске блестящих лент для просмотра с любимой девушкой, обратите также внимание на фильмы "Дневник памяти", "Он и Она". Выбирайте своего фаворита и не забудьте приобрести попкорн. Вечер точно будет идеальным!