Який фільм подивитися з дівчиною: 5 легких романтичних фільмів для гарного вечора
- Стаття пропонує 5 легких романтичних фільмів для перегляду з коханою людиною, включаючи "Римські канікули", "Так близько до горизонту" та "Опівнічне сонце".
- Фільми мають різні сюжети, від класичних романтичних драм до історій, заснованих на реальних подіях, ідеально підходять для створення романтичної атмосфери.
Після важкого робочого дня завжди хочеться знайти час для коханої людини. Ідеальним рішенням стане перегляд фільму, який створить по-справжньому романтичну обстановку.
Кіно 24 зібрали для вас список таких стрічок, які точно зроблять ваш вечір особливим. Обирайте кіноісторію для перегляду та влаштуйте собі незабутній час з найближчою людиною.
Дивіться також Цікавий український мінісеріал, який допоможе розслабитись після роботи
Що подивитись ввечері з коханою?
"Римські канікули"
"Римські канікули" стануть ідеальним варіантом для перегляду із коханою людиною. Це американська комедійна драма, прем'єра якої відбулася в 1953 році. Сентиментальна історія з веселим сюжетом, але сумним кінцем. Стрічка про кохання між двома людьми з різних світів.
Почуття, які зародились між ними – це справжній нонсенс. Тож, незрозуміло, чи вдасться їм зберегти ті стосунки, які зародилися на початку. Глядачі зазначають, що у стрічки дуже неочікуваний кінець, тому, якщо ви хочете поринути в цікаву сюжетну лінію разом зі своєю другою половинкою, ця мелодрама стане відмінним варіантом.
"Римські канікули": дивіться онлайн трейлер фільму
"Так близько до горизонту"
Ця німецька мелодрама заснована на реальній історії. Дія відбувається в 1999 році. В центрі сюжету Джесіка, яка тільки розпочинає своє доросле життя і зовсім не знає, що на неї очікує в майбутньому. В один день їй зустрічається красень, на ім'я Денні. Все, що у ньому є, їй подобається. Тож вже з першого погляду дівчина закохується і вже не знає, як позбутися своїх почуттів. Начебто і Денні подобається Джесіка, однак у них не так багато часу, щоб набутись разом.
"Так близько до горизонту": дивіться онлайн трейлер фільму
До речі, зверніть також увагу на найпопулярніший пригодницький трилер на Netflix, який тримає в напрузі до фінальних титрів.
"Опівнічне сонце"
Це американська мелодрама 2018 року. В центрі сюжету Кеті, яка з самого дитинства страждає на рідкісне захворювання. У неї підвищена чутливість до сонячних променів, тож удень дівчина абсолютно не виходить з дому, вона веде нічний спосіб життя.
"Опівнічне сонце": дивіться онлайн трейлер фільму
Кеті грає на гітарі, гуляє в темряві та одного дня закохується в хлопця, просто спостерігаючи за ним через вікно своєї кімнати. Здавалося б, вони обоє закохуються одне в одне, але є один нюанс: Кеті боїться розкрити Чарлі правду про свою хворобу. Дівчині так хочеться пожити хоча б один день як звичайна людина. Але поки що ніхто не розуміє, до чого це може призвести.
Якщо ви в пошуку блискучих стрічок для перегляду із коханою дівчиною, зверніть також увагу на фільми "Щоденник пам'яті", "Він і Вона". Обирайте свого фаворита та не забудьте придбати попкорн. Вечір точно буде ідеальним!