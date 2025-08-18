Після важкого робочого дня завжди хочеться знайти час для коханої людини. Ідеальним рішенням стане перегляд фільму, який створить по-справжньому романтичну обстановку.

Кіно 24 зібрали для вас список таких стрічок, які точно зроблять ваш вечір особливим. Обирайте кіноісторію для перегляду та влаштуйте собі незабутній час з найближчою людиною.

Що подивитись ввечері з коханою?

"Римські канікули"

"Римські канікули" стануть ідеальним варіантом для перегляду із коханою людиною. Це американська комедійна драма, прем'єра якої відбулася в 1953 році. Сентиментальна історія з веселим сюжетом, але сумним кінцем. Стрічка про кохання між двома людьми з різних світів.

Почуття, які зародились між ними – це справжній нонсенс. Тож, незрозуміло, чи вдасться їм зберегти ті стосунки, які зародилися на початку. Глядачі зазначають, що у стрічки дуже неочікуваний кінець, тому, якщо ви хочете поринути в цікаву сюжетну лінію разом зі своєю другою половинкою, ця мелодрама стане відмінним варіантом.

"Римські канікули": дивіться онлайн трейлер фільму

"Так близько до горизонту"

Ця німецька мелодрама заснована на реальній історії. Дія відбувається в 1999 році. В центрі сюжету Джесіка, яка тільки розпочинає своє доросле життя і зовсім не знає, що на неї очікує в майбутньому. В один день їй зустрічається красень, на ім'я Денні. Все, що у ньому є, їй подобається. Тож вже з першого погляду дівчина закохується і вже не знає, як позбутися своїх почуттів. Начебто і Денні подобається Джесіка, однак у них не так багато часу, щоб набутись разом.

"Так близько до горизонту": дивіться онлайн трейлер фільму

"Опівнічне сонце"

Це американська мелодрама 2018 року. В центрі сюжету Кеті, яка з самого дитинства страждає на рідкісне захворювання. У неї підвищена чутливість до сонячних променів, тож удень дівчина абсолютно не виходить з дому, вона веде нічний спосіб життя.

"Опівнічне сонце": дивіться онлайн трейлер фільму

Кеті грає на гітарі, гуляє в темряві та одного дня закохується в хлопця, просто спостерігаючи за ним через вікно своєї кімнати. Здавалося б, вони обоє закохуються одне в одне, але є один нюанс: Кеті боїться розкрити Чарлі правду про свою хворобу. Дівчині так хочеться пожити хоча б один день як звичайна людина. Але поки що ніхто не розуміє, до чого це може призвести.

Якщо ви в пошуку блискучих стрічок для перегляду із коханою дівчиною, зверніть також увагу на фільми "Щоденник пам'яті", "Він і Вона". Обирайте свого фаворита та не забудьте придбати попкорн. Вечір точно буде ідеальним!