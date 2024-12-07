24 Канал подготовил подборку лучших романтических комедий последнего десятилетия. Эти ленты полны любви и забавных ситуаций, поэтому смогут быстро заполонить ваши сердца.

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"Люблю тебя ненавидеть" (2023)

Первое свидание финансового аналитика Бена и студентки юридического факультета Би прошло невероятно. Однако на следующий день их отношения резко ухудшились, из-за чего между героями возникла ненависть. Впрочем, через некоторое время судьба снова сводит Бена и Би вместе – они приехали на свадьбу сестры девушки в Австралии. Неожиданно герои решают изображать пару, вызывая удивление у родственников. Однако план Бена и Би начинает рушиться, когда у них появляются настоящие чувства друг к другу.

"Люблю тебя ненавидеть": смотрите трейлер онлайн

"Всем парням, которых я любила раньше" (2018)

Старшеклассница Лара Джин написала 5 писем ребятам, в которых была влюблена. Эти бумаги она прятала в своем шкафу, потому что не хотела, чтобы о них кто-то узнал. Впрочем, кто-то однажды разослал эти письма адресатам. Теперь девушке придется разобраться, к кому из парней ее чувства сильнее. В то же время Питер, один из 5 старшеклассников, предлагает Ларе притворяться влюбленными, чтобы вызвать ревность у своей бывшей.

"Всем парням, которых я любила раньше": смотрите трейлер онлайн

"Идеальное свидание" (2019)

Брукс Ретиган мечтает поступить в Йельский университет, но у него нет денег на оплату обучения. Старшеклассник работал некоторое время в кафе, но зарплаты ему все равно не хватало. Поэтому парень создал мобильное приложение, где любая девушка может провести целый вечер с Бруксом. Ведь иногда девушкам хочется просто сходить на свидание или заставить ревновать экс-избранника. Так, однажды Селия решает воспользоваться услугами Брукса, не подозревая к чему это приведет.

"Идеальное свидание": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы станут идеальным дополнением вашего вечера. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!