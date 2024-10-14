3 новые романтические комедии, которые обязательно надо смотреть в паре

Приятным завершением вечера с любимым человеком может стать просмотр фильма. Ленты в жанре романтической комедии могут стать хорошим выбором, ведь они добавят тепла, нежности и юмора.

Кино 24 расскажет о ромкомах, которые вышли совсем недавно. Независимо от того, любите ли вы классические истории о любви или неожиданные повороты, эти фильмы точно покорят ваше сердце.

Интересно Веселый вечер обеспечен: 3 фильма, которые вы должны посмотреть с друзьями

"Семейное дело"

Режиссер: Ричард ЛаГравенезе

Рейтинг IMDb: 5.9/10

Девушка Зара - ассистентка известного киноактера Криса Коула. Хотя он большой эгоист и нарцисс, Заре удается найти с Крисом общий язык и стать ему хорошей помощницей – она даже сумела избавиться от "лишних" подружек актера. Но когда Зара узнает, что у Криса роман с ее мамой, жизнь девушки кардинально меняется.

"Семейное дело": смотрите трейлер онлайн

"Люблю тебя ненавидеть"

Режиссер: Уилл Глак

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Первое свидание Би и Бена завершается ледяным отношением друг к другу. Но пара оказывается снова вместе на свадьбе в Австралии. Пока другие пытаются примирить парня и девушку, они решают перехитрить родственников и друзей: и начинают изображать пару.

"Люблю тебя ненавидеть": смотрите трейлер онлайн

"Мысль о тебе"

Режиссер: Майкл Шоуолтер

Рейтинг IMDb: 6.5/10

В центре сюжета – 40-летняя владелица картинной галереи и мать-одиночка Сорен. Ее бывший в последний момент отказался везти 16-летнюю дочь на музыкальный фестиваль, поэтому Сорен едет вместо него. Она случайно знакомится с вокалистом популярной мальчишеской группы, который младше ее на 16 лет. Они влюбляются друг в друга, но вынуждены скрывать роман из-за разницы в возрасте.

"Мысль о тебе": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты заставляют смеяться и сопереживать героям. Надеемся, что они сделают совместный просмотр незабываемым