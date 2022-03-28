О блокировке сайта с мультсериалом "Масяня" сообщил его автор Олег Куваев. Он получил уведомление от Роскомнадзора о блокировке сайта mult.ru на основании решения российской прокуратуры.

К теме Роскомнадзор начал угрожать российским СМИ за интервью с Зеленским

На каком именно основании решили начать блокировать сайт – неизвестно. Ведь на тот момент на сайте Роскомнадзора он еще не находился в реестре запрещенных.

Российская цензура против"Масяни"

Скорее всего причиной для блокировки сайта стал последний эпизод "Масяни" под названием "Вакидзаси". Там Масяня вместе с Хрюнделем обсуждают последние новости – войну России против Украины. И пытаются скрыть информацию о войне от еще одного своего друга – Лохматого, который является этническим украинцем.

Заканчивается все тем, что Масяня попадает в бункер к Путину, где называет его нацистом. И оставляет японский меч для самоубийства. После этого друзья сообщают ей "прекрасную новость".

Стоит отметить, что кроме сайта, мультсериал доступен к просмотру и на ютубе.

Серия была опубликована в понедельник 21 марта. И за неделю она собрала 2,7 миллиона просмотров. Для примера, предыдущий эпизод за месяц собрал 710 тысяч просмотров.

Смотрите серию "Масяни" об эпизоде с самоубийством Путина

Варто зазначити, що окрім сайту, мельтсеріал доступний до перегляду і на ютубі.