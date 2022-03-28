Роскомнадзор блокирует сайт с мультсериалом "Масяня" после эпизода о войне против Украины
Источник:Олег Куваев
Цензура в России дошла и до мультсериалов. В этом случае под опалу путинского режима попал сериал "Масяня" после эпизода о войне против Украины.
О блокировке сайта с мультсериалом "Масяня" сообщил его автор Олег Куваев. Он получил уведомление от Роскомнадзора о блокировке сайта mult.ru на основании решения российской прокуратуры.
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На каком именно основании решили начать блокировать сайт – неизвестно. Ведь на тот момент на сайте Роскомнадзора он еще не находился в реестре запрещенных.
Российская цензура против"Масяни"
Скорее всего причиной для блокировки сайта стал последний эпизод "Масяни" под названием "Вакидзаси". Там Масяня вместе с Хрюнделем обсуждают последние новости – войну России против Украины. И пытаются скрыть информацию о войне от еще одного своего друга – Лохматого, который является этническим украинцем.
Заканчивается все тем, что Масяня попадает в бункер к Путину, где называет его нацистом. И оставляет японский меч для самоубийства. После этого друзья сообщают ей "прекрасную новость".
Стоит отметить, что кроме сайта, мультсериал доступен к просмотру и на ютубе.
Серия была опубликована в понедельник 21 марта. И за неделю она собрала 2,7 миллиона просмотров. Для примера, предыдущий эпизод за месяц собрал 710 тысяч просмотров.
Смотрите серию "Масяни" об эпизоде с самоубийством Путина
Варто зазначити, що окрім сайту, мельтсеріал доступний до перегляду і на ютубі.