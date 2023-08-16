Россия украла у Pixar мультик "Тачки" и назвала его "Копейка": героями стали российские политики

Россияне не просто вдохновляются фильмами и сериалами Запада, они цинично воруют. Именно так произошло с мультфильмом под их названием "Копейка", "созданным" русскими аниматорами, что является точной копией культовой истории от Pixar – "Тачки".

Мультфильм разрабатывала компания "Гром". Проект был представлен на питчинге в Фонде кино. Об этом сообщают разные пропагандистские СМИ.

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Россия украла у Pixar мультик "Тачки" и назвала его "Копейкой"

В мультфильме "Копейка" главными персонажами станут транспортные средства отечественного автопрома. История развернется в мире автотранспорта, где царит угроза. Герои, такие как "Лада", "Жигули" и другие, будут путешествовать через Россию, Китай и Индию.

Каждый персонаж будет представлять определенный автомобильный концерн, якобы собирающийся вложить деньги в создание мультфильма. Представители студии рассказали на питчинге, что "практически все компании согласились".

В выборе главного персонажа россияне не отличились оригинальностью. В "Тачках" он был красным спорткаром по имени Молния МакКуин. В "Копейке" главный герой тоже красного цвета, но это уже ВАЗ-2101, совсем не похожий на спорткар.

Самое интересное и абсурдное в том, что студия "Гром" планирует привлечь российских политиков к озвучиванию персонажей. Представители студии утверждают, что они уже почти договорились об этом со всеми кремлевскими чиновниками, за исключением "одного человека, с которым еще не общались".

Сообщество уже начало фантазировать, как будут выглядеть автомобильные версии известных российских фигур, включая диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.